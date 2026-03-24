La Bisbal a punt de la renovació de la canonada principal d'aigua per acabar amb els problemes de subministrament
El projecte que s'espera aprovar definitivament avui al ple permetrà substituir 730 metres de canonada de fibrociment amb una inversió de 574.216 euros
El govern invertirà 1,6 milions en dues obres per millorar la xarxa d'aigua
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà té previst avui dimarts al ple municipal aprovar definitivament el projecte de renovació de la canonada de distribució de fibrociment DN 200 entre el carrer Canigó i Mas Clarà. L’actuació compta amb un pressupost de 574.216,89 euros, IVA inclòs, i preveu la substitució de 730 metres de canonada de fibrociment de 200 mil·límetres de diàmetre per una nova canonada de fosa dúctil de DN 300. Segons el consistori, aquesta millora permetrà augmentar la capacitat i la fiabilitat de la xarxa de distribució d’aigua potable.
La infraestructura actual presenta un elevat grau de deteriorament i ha provocat diverses avaries en els darrers anys, algunes de les quals han deixat el municipi sense subministrament d’aigua.
Per reduir les afectacions durant els treballs, les obres s’organitzaran en cinc trams al llarg del carrer Canigó, repartits entre els termes municipals de la Bisbal d’Empordà, amb 500 metres, i Forallac, amb 230 metres.
L’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio, ha remarcat que l’aprovació definitiva “permet avançar cap a la licitació de les obres i posar fi als problemes de subministrament que han afectat el municipi”.
"Permet avançar cap a la licitació de les obres i posar fi als problemes de subministrament que han afectat el municipi"
També ha defensat que es tracta d’“una inversió imprescindible per garantir un servei d’aigua eficient i de qualitat” i ha situat aquesta actuació com una continuïtat del procés iniciat amb l’acord amb Agbar i la licitació del servei d’abastament.
Per la seva banda, la primera tinent d’alcaldia, Eva Rovira, ha subratllat que l’abastament d’aigua ha estat una de les prioritats del govern municipal. En aquest sentit, ha emmarcat el projecte dins d’un programa més ampli de modernització de la xarxa hídrica, que preveu destinar 1,6 milions d’euros a diferents millores en les infraestructures municipals.
Un pla més ampli per modernitzar la xarxa
La renovació de la canonada entre el carrer Canigó i Mas Clarà s’afegeix a altres actuacions previstes en matèria d’abastament. Entre aquestes destaca la substitució de la canonada que uneix els pous de Castell d’Empordà amb el dipòsit del Puig Negre, una obra amb un pressupost de prop de 925.000 euros que actualment es troba en període de licitació.
Aquest segon projecte contempla la substitució de l’actual canonada d’impulsió que transcorre pels camins rurals entre els pous del Castell i el nucli urbà. La nova conducció s’instal·larà al costat de l’existent per garantir el servei durant l’execució de les obres.
A més, el pla inclou la renovació del cablejat elèctric de les bombes d’impulsió dels pous, la instal·lació d’una nova canonada de distribució per connectar el nucli de Castell d’Empordà, diverses masies properes i una font amb la xarxa municipal, així com l’execució d’un bypass permanent a la canonada provinent de l’ETAP de Fontanilles. Aquesta connexió alternativa ha de permetre mantenir l’abastament en cas d’incidències o aturades en qualsevol dels dos sistemes.
