Obituari
Mor Baltasar Parera Coll, impulsor del turisme a la Costa Brava
El negoci familiar inclou camps de golf, un hotel, un càmping, apartaments turístics i camps d'arròs
Ha mort l'empresari Baltasar Parera Coll, un dels grans impulsors del turisme a la Platja de Pals les últimes dècades. El negoci familiar el formen un càmping, un hotel de luxe, dos camps de golf i empreses d'apartaments turístics. Nascut a l'Havana l'any 1945, on la família tenia negocis, va traslladar-se a Catalunya amb sis anys.
Parera forma part d'una nissaga d'homes de negoci del Baix Empordà: el seu besavi fou el torroellenc Pere Coll i Rigau, que va emigrar a Cuba durant la segona meitat del segle XIX. Va fer fortuna, primer amb una fàbrica de llumins i després amb una de tabac, que exportava als Estats Units. En tornar a Catalunya a finals de segle va reintroduir el conreu de l'arròs a Pals, el que li va suposar una dura batalla legal i fins i tot l'enfrontament inicial amb altres propietaris del municipi.
Els pares de Baltasar Parera van començar a introduir-se en el món del turisme. El seu pare havia jugat a golf a Cuba i l'any 1966 construir el Golf de Pals, al costat de la platja, molt a prop d'on hi havia les enormes antenes de Ràdio Liberty, construïda en uns terrenys expropiats a la família.
Baltasar Parera va formar-se com a enginyer agrònom, però amb 30 anys, després de la mort del seu pare, va assumir el control dels negocis familiars. A banda del negoci de l'arròs (va escriure un llibre sobre el tema), sota la seva direcció es va consolidar i expandir el negoci turístic: van fer créixer el negoci dels apartaments, va obrir el càmping Platja Brava; va impulsar l'hotel La Costa, i un altre camp de golf (Serres de Pals).
Així mateix, va impulsar la protecció de les basses d'en Coll, un sistema de dues basses que constitueixen la desembocadura del rec del Molí, on hi van a parar les aigües dels arrossars de Pals. Ocupen unes 50 hectàrees de superfície i formen part de la reserva natural dels Aiguamolls del Baix Ter, dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Parera també va ser un dels impulsors de la Fundació Catalana Begur-Cuba, dedicada a la divulgació i recerca sobre la immigració catalana a Cuba.
