Palamós acorda controls a l'aigua de bany després de la fallada de la depuradora pel temporal Harry
Les aigües s'aboquen a més d'un quilòmetre mar endins i trenta metres de profunditat fins que entri en servei a l'estiu
Torroella de Montgrí realitza més cremes controlades a les restes massives acumulades a les platges
L'Ajuntament de Palamós ha acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que es faran analítiques regulars a l'aigua de bany per garantir la salubritat fins que entri en servei de nou la depuradora malmesa durant el temporal Harry. Es preveu que estigui en servei aquest estiu.
L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) dona servei a Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Vall-llobrega i Palafrugell. Les precipitacions de 223 mil·límetres en menys de 48 hores a Palafrugell va desbordar la riera Aubí a la part sud i va inundar completament la depuradora. En alguns punts es va arribar als 1,9 metres. Hi ha part dels equips malmesos, entre altres elements, i la reparació no es calcula que estigui enllestida fins aquest estiu.
L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, va explicar al darrer ple que "ara mateix estem fent tractaments bàsics de sòlids i el que fem és un tractament biològic del control de l'aigua allà on surt" on s'aboca, a un quilòmetre cent metres i trenta mentres de profunditat.
Segons Puig, "és una estratègia que el que fa és dispersar". Admetia que "no és una solució òptima, però aquesta dispersió amb els controls de qualitat que s'han fet, la qualitat de l'aigua és bona, fins i tot molt bona perquè ho medeixen a diferents punts i fondàries". D'aquesta manera s'intenta evitar, abocant-la mar endins, que resultin afectades per una possible mala qualitat de l'aigua les platges.
Â banda d'això, per garantir la salubritat a les zones de bany, l'Ajuntament ha acordat amb l'ACA "controls específics a la zona de bany". Els controls es faran de manera periòdica. De moment res fa pensar que no sigui així, tenint en compte que allà on s'aboca els controls donen uns paràmetres correctes.
L'equipament de la depuradora s'espera que funcioni de nou al cent per cent aquest estiu.
Cremes controlades a Torroella de Montgrí
En un altre punt de la comarca, a Torroella de Montgrí porten a terme des del tempora intenses tasques de neteja de les platges per la massiva acumulació de brossa vegetal i residus domèstics que ha arrosegat el riu Ter. Després d’una primera arribada massiva amb el temporal Harry es van iniciar les tasques de gestió que comporten cremes controlades.
Però abans que s’acabessin de retirar es va produir una nova arribada per pluges posteriors. En alguns punts fins i tot eren superiors a les registrades al gener. L’Ajuntament ha formalitzat un contracte d’urgència i aquesta setmana, juntament amb tots els agents implicats, entre ells el Parc Natural, han portat a terme més cremes controlades de vegetació al sector sud de la Gola del Ter.
