La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
L’Ajuntament de Palafrugell ha comunicat a la comissió anterior els canvis amb la pedagoga musical, però mantindrà la col·laboració amb els grups locals per a la Cantada
La músic i pedagoga Meritxell Pastor Ribas assumirà la direcció artística de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, que aquest any celebrarà la seva 59a edició el dissabte 4 de juliol a la platja del Port Bo. Definirà el programa artístic de l’esdeveniment, una tasca que inclourà la selecció dels grups participants, la coordinació del repertori i l’impuls de noves activitats vinculades al món de l’havanera. Amb aquest nomenament, la cantada inicia una nova etapa amb l’objectiu de reforçar la projecció cultural i patrimonial d’un dels esdeveniments musicals més emblemàtics de Catalunya.
Segons el consistori, la nova direcció artística vol posar en valor la vigència de les havaneres i consolidar la cantada com una cita de referència capaç d’atraure públic divers i connectar diferents generacions. A més del concert principal, Pastor treballarà en propostes complementàries per ampliar l’abast del cap de setmana havanerístic.
La decisió ja s’ha comunicat als grups de Palafrugell que fins ara formaven part de la comissió encarregada de la direcció compartida de la cantada. L’Ajuntament els ha agraït la feina feta durant els darrers anys i ha remarcat que aquesta comissió continuarà activa com a espai d’escolta i col·laboració, tot i que la direcció artística recaurà a partir d’ara en Pastor.
Meritxell Pastor compta amb una llarga trajectòria en l’àmbit musical i educatiu. Actualment és directora de l’Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell i també exerceix com a docent de música. Al llarg de la seva carrera ha estat professora en escoles de música de Palafrugell, Cardedeu i Santa Coloma de Gramenet.
Pel que fa a la seva formació, és llicenciada en pedagogia musical per l’Escola Superior de Música de Catalunya, té un màster en musicoteràpia per la Universitat de Vic, un postgrau en educació musical per la Universitat de Girona i el títol de mestra d’educació musical per la Universitat de Barcelona. També ha completat formació específica en direcció i en diversos àmbits pedagògics, tecnològics i artístics.
En aquests primers mesos al capdavant del projecte, Pastor ha mantingut reunions amb els grups del municipi i ha assistit als seus assajos per conèixer de prop la seva manera de treballar i la tradició que representen. Paral·lelament, ja ha iniciat la selecció del grup convidat i el disseny de noves activitats per enriquir la programació.
Les entrades per a la 59a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell es posaran a la venda el 28 de maig a través del web oficial.
La darrera cantada d'havaneres, l'estiu passat, va estar marcada per la polèmica decisió de no acabar amb El Meu Avi per primer cop en 48 edicions després de la polèmica generada pel documental 'Murs de silenci' que vincula el seu compositor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb l’explotació sexual de menors. Finalment, però, la protesta del públic va fer que s'acabés interpretant.