Simulen l'incendi d'una embarcació i un vessament de combustible al port de Palamós
L’exercici ha activat els serveis d’emergència i ha servit per revisar el pla d’autoprotecció de la instal·lació
El Port de Palamós ha acollit aquest matí un simulacre d’incendi d’una embarcació i de contaminació marítima a la dàrsena del Club Nàutic Costa Brava, en un exercici que ha mobilitzat diversos cossos d’emergència i seguretat.
L’escenari plantejat simulava el foc en una embarcació recreativa amarrada en un dels pantalans del club. Segons el supòsit de l’exercici, l’incendi no ha provocat ferits, però sí un vessament de combustible a l’aigua, fet que ha obligat a activar el telèfon 112 i el dispositiu d’emergències.
L’actuació ha servit per comprovar el funcionament del Pla d’Autoprotecció del Port de Palamós, que regula la resposta davant incidències dins la instal·lació i la coordinació amb els serveis d’emergència del municipi i de la Generalitat.
En la fase inicial del simulacre, el cap de marineria del Club Nàutic Costa Brava ha assumit la direcció de l’emergència, activada com a emergència parcial. També s’ha requerit la intervenció del guarda molls del port per controlar els accessos fins a l’arribada dels cossos policials.
La marineria del club s’ha encarregat de desallotjar la zona afectada i de fer les maniobres per aïllar l’embarcació incendiada i assegurar-la al moll. Al mateix temps, personal de Ports de la Generalitat ha desplegat barreres anticontaminació per contenir el vessament de carburant i estabilitzar l’escuma utilitzada durant l’extinció.
Els Bombers han participat en l’exercici amb dues dotacions dels parcs de Palafrugell i Vall d’Aro. Entre les primeres actuacions hi ha hagut l’aïllament del vaixell per situar-lo a sotavent i facilitar les tasques d’extinció i de contenció de la taca de combustible.
També hi ha intervingut Salvament Marítim, amb l’embarcació Salvamar Sirius, que ha donat suport a les tasques operatives durant el simulacre.
Pel que fa a la seguretat, la Policia Local de Palamós i els Mossos d’Esquadra han assumit el control dels accessos i han delimitat els perímetres de seguretat. A la bocana del port, el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil i la Unitat Marítima dels Mossos han impedit l’entrada d’embarcacions a la dàrsena del club mentre s’ha desenvolupat l’exercici.
En el dispositiu també s’hi han mobilitzat dos efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la Bisbal d’Empordà, una dotació de la Policia Local i una embarcació de la Unitat de Policia Marítima dels Mossos. Protecció Civil hi ha destinat tres persones per fer tasques d’observació, informen des de l'ens.
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- «Em van fer fora d'una feina i va ser com caure al buit; em feia vergonya dir-ho»
- «Vaig trobar un mico en el lavabo d’una habitació d’hotel»
- Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres
- La foto que desafia el temps: cinc amics repeteixen la mateixa imatge des del 1982 i emocionen les xarxes socials
- El Gordo' de La Primitiva reparteix 4,5 milions d'euros a Maçanet de la Selva