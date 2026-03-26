La Bisbal impulsa un Servei d’Habitatge municipal per fer front a desnonaments i exclusió residencial
Un advocat oferirà assessorament legal per resoldre conflictes d'habitatge cada quinze dies
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha posat en marxa aquest mes de març el nou Servei d’Habitatge Municipal, una estructura de gestió directa que vol reforçar el compromís del consistori amb el dret a un habitatge digne. El nou recurs, integrat a l’Àrea de Drets Socials i Habitatge, es diferencia dels serveis externalitzats o d’àmbit comarcal perquè està gestionat íntegrament per personal propi de l’Ajuntament.
Segons el consistori, aquesta nova organització permet garantir una resposta més ràpida, propera i coordinada amb l’equip bàsic d’atenció social (EBAS) de la Bisbal d’Empordà. El servei neix per donar resposta a una necessitat creixent: l’acompanyament a persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat residencial, ja sigui per risc de desnonament, endeutament o exclusió residencial.
El Servei d’Habitatge Municipal s’ubica a l’Ajuntament Vell.
Exclusió residencial, desnonaments o endeutament
Entre les prestacions que ofereix hi ha l’atenció personalitzada a persones en situació d’exclusió residencial, desnonaments o endeutament, sempre des d’una mirada integral i social. També incorpora un servei d’intermediació: cada quinze dies, un advocat especialista en habitatge oferirà sessions presencials de mediació i assessorament legal per facilitar la resolució de conflictes entre propietaris, llogateres i entitats financeres.
A més, el servei proporcionarà informació i assessorament sobre les opcions i recursos disponibles, així com un acompanyament actiu a la ciutadania durant tot el procés de resolució del problema, incloent-hi la derivació als recursos especialitzats més adequats en cada cas.
L’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio i Pedrosa, ha destacat que aquest nou servei, “que per primera vegada es presta a jornada completa i amb personal propi de l’Ajuntament”, complementa altres mesures impulsades durant aquest mandat, com la redacció del primer Pla Local d’Habitatge, actualment a punt d’aprovar-se inicialment, les inversions per adequar immobles municipals destinats a habitatge social i les properes cessions de sòl urbanitzable a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a empreses públiques d’habitatge.
Trasllat serveis educatius
Aparicio també ha assenyalat que el futur trasllat dels Serveis Educatius del Baix Empordà a l’equipament d’Escoles Velles permetrà recuperar un edifici que, un cop rehabilitat, podrà destinar-se a cobrir necessitats prioritàries del municipi.
Per la seva banda, la regidora de Drets Socials, Dolors Molina, ha subratllat la dimensió del repte habitacional i les limitacions dels ajuntaments de mida mitjana per fer-hi front. Tot i això, ha remarcat que el contacte directe amb les persones afectades permet al consistori conèixer de prop les dificultats existents i mantenir el compromís de continuar cercant aliances i impulsant accions per avançar cap a solucions reals i efectives.
