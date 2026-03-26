Bus gratuït entre Calonge i Sant Antoni durant el Mercat Medieval
L'esdeveniment se celebrarà el dissabte 4 i el diumenge 5 d’abril amb una quarantena d'activitats
El centre històric de Calonge tornarà a convertir-se en escenari medieval el dissabte 4 i el diumenge 5 d’abril amb la celebració de la XXVII edició del Mercat Medieval, un dels esdeveniments més consolidats del municipi. Coincidint amb la Setmana Santa, els carrers i espais del nucli antic acolliran una programació pensada per a públic familiar, tant local com visitant.
Durant tot el cap de setmana s’hi oferiran prop d’una quarantena d’activitats diferents a càrrec d’una desena de companyies. La proposta inclourà música, espectacles per a tots els públics, torneigs de lluita, cercaviles, tallers, exposicions i mercat d’artesania, entre altres activitats, que s’aniran repetint al llarg de les dues jornades.
Entre les novetats d’enguany destaca la posada en marxa d’un bus gratuït que connectarà Sant Antoni i Calonge en uns dies de gran afluència de turistes i visitants. El servei funcionarà de manera continuada tant dissabte com diumenge, de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores, amb parades al passeig de Josep Mundet amb l’avinguda de la Mediterrània, a la plaça de Catalunya de Sant Antoni i a la plaça de la Concòrdia de Calonge.
Pel que fa a la programació, també sobresurt l’obertura al públic del Castell de Calonge Espai Gavarres, amb la possibilitat de reservar plaça per a les visites teatralitzades, així com la projecció del documental Abu Bakr de Tortosa, dirigit per Pedro Burruezo i Francesc Esteva. A més, s’han renovat les decoracions dels carrers i s’ha reforçat l’ambientació amb un major nombre de cercaviles itinerants.
El programa del XXVII Mercat Medieval començarà, però, amb una activitat prèvia prevista per al dissabte 28 de març a la Sala Fontova. Es tracta de la conferència Cavallers de Calonge i Sant Antoni contribuïren a la victòria naval de les illes Formigues, a càrrec dels historiadors locals Esther Loaisa i Joan Molla, organitzada pel Centre d’Estudis Calongins Colònico.
El Mercat Medieval està organitzat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Centre d’Estudis Calongins Colònico, l’Ateneu Popular de Calonge i la Colla Gegantera de Calonge.
