Bus gratuït entre Calonge i Sant Antoni durant el Mercat Medieval

L'esdeveniment se celebrarà el dissabte 4 i el diumenge 5 d’abril amb una quarantena d'activitats

El Mercat Medieval en una passada edició. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

El centre històric de Calonge tornarà a convertir-se en escenari medieval el dissabte 4 i el diumenge 5 d’abril amb la celebració de la XXVII edició del Mercat Medieval, un dels esdeveniments més consolidats del municipi. Coincidint amb la Setmana Santa, els carrers i espais del nucli antic acolliran una programació pensada per a públic familiar, tant local com visitant.

Durant tot el cap de setmana s’hi oferiran prop d’una quarantena d’activitats diferents a càrrec d’una desena de companyies. La proposta inclourà música, espectacles per a tots els públics, torneigs de lluita, cercaviles, tallers, exposicions i mercat d’artesania, entre altres activitats, que s’aniran repetint al llarg de les dues jornades.

Entre les novetats d’enguany destaca la posada en marxa d’un bus gratuït que connectarà Sant Antoni i Calonge en uns dies de gran afluència de turistes i visitants. El servei funcionarà de manera continuada tant dissabte com diumenge, de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores, amb parades al passeig de Josep Mundet amb l’avinguda de la Mediterrània, a la plaça de Catalunya de Sant Antoni i a la plaça de la Concòrdia de Calonge.

Pel que fa a la programació, també sobresurt l’obertura al públic del Castell de Calonge Espai Gavarres, amb la possibilitat de reservar plaça per a les visites teatralitzades, així com la projecció del documental Abu Bakr de Tortosa, dirigit per Pedro Burruezo i Francesc Esteva. A més, s’han renovat les decoracions dels carrers i s’ha reforçat l’ambientació amb un major nombre de cercaviles itinerants.

El programa del XXVII Mercat Medieval començarà, però, amb una activitat prèvia prevista per al dissabte 28 de març a la Sala Fontova. Es tracta de la conferència Cavallers de Calonge i Sant Antoni contribuïren a la victòria naval de les illes Formigues, a càrrec dels historiadors locals Esther Loaisa i Joan Molla, organitzada pel Centre d’Estudis Calongins Colònico.

Notícies relacionades

El Mercat Medieval està organitzat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Centre d’Estudis Calongins Colònico, l’Ateneu Popular de Calonge i la Colla Gegantera de Calonge.

  1. Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
  2. Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
  3. Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
  4. Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
  5. Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
  6. Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
  7. Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
  8. «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»

¿Què li ha passat a Rosalía en el seu concert de Milà? Això és el que se sap sobre la seva intoxicació alimentària

¿Què li ha passat a Rosalía en el seu concert de Milà? Això és el que se sap sobre la seva intoxicació alimentària

Ni confirmat ni en vigor: el que realment passarà amb l'IVA dels autònoms (i el límit de 85.000 euros)

Ni confirmat ni en vigor: el que realment passarà amb l'IVA dels autònoms (i el límit de 85.000 euros)

El PP porta al Congrés la modernització del quarter militar de Sant Climent Sescebes

El PP porta al Congrés la modernització del quarter militar de Sant Climent Sescebes

Policies nacionals salven la vida d’un camioner amb un ictus a la Jonquera

Policies nacionals salven la vida d’un camioner amb un ictus a la Jonquera

Trànsit preveu una “eclosió de mobilitat” per Setmana Santa pels gruixos de neu a la muntanya i el bon temps a la platja

Trànsit preveu una “eclosió de mobilitat” per Setmana Santa pels gruixos de neu a la muntanya i el bon temps a la platja

Íñiguez abans de la Copa: "Cada partit és una final, i la primera final és demà"

Íñiguez abans de la Copa: "Cada partit és una final, i la primera final és demà"

Junts rebutja la pròrroga dels lloguers: "Hi ha casos en què el propietari del pis és més vulnerable que el que hi ha a dins"

Junts rebutja la pròrroga dels lloguers: "Hi ha casos en què el propietari del pis és més vulnerable que el que hi ha a dins"

Un tractor bolca el remolc carregat de llenya en un accident a Medinyà

Un tractor bolca el remolc carregat de llenya en un accident a Medinyà
