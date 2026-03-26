Palamós reobrirà el passeig del Mar aquest divendres
La reforma integral de l'espai s'ha allargat més d'un any
Palamós reobrirà aquest divendres als vianants el passeig del Mar, però ajornarà els actes de celebració per la previsió de vent. L'espai quedarà completament accessible coincidint amb la finalització de la reforma integral que s'ha allargat més d'un any. La reforma s’ha centrat en el tram del passeig comprés entre els carres d’Aragó i de Carmel, i inclou també el vial de circulació de vehicles que passa paral·lel a aquesta infraestructura. El projecte va ser elaborat pels serveis tècnics municipals i recull les conclusions del procés de participació ciutadana que es va realitzar entre els anys 2022 i 2023.
L’obra executada ha suposat l’arranjament i transformació global del passeig, que preservant els elements que més el caracteritzen, com la superfície de sauló central, les arcades o parts del mur que el separa de la platja Gran, millora l’accessibilitat ampliant les zones de vianants i genera grans espais de prioritat invertida, potenciarà la connexió amb els carrers que l’enllacen amb la zona urbana.
La proposta renova de forma pràcticament total, la urbanització i els serveis existents del passeig, introduint elements innovadors pel que fa a l’adaptació al canvi climàtic, l’estalvi energètic, la sostenibilitat, la mobilitat i l’espai urbà. En aquest sentit, en destaca el sistema de gestió de l’aigua, amb la recollida i aprofitament i fent una xarxa separativa de clavegueram. Amb aquest objectiu s’han ubicat dos grans dipòsits fabricats amb polièster reforçat amb fibra de vidre, amb una capacitat global de 920 metres cúbics, que s'han soterrat a 5 metres de profunditat sota el paviment del passeig.
La primera d'aquestes grans cisternes, amb una funció de retenció de les aigües plujanes, pot albergar un volum de 620 metres cúbics. El segon dels dipòsits és una mica més petit, i està pensat per recollir l’aigua destinada al reg, té capacitat de 300 metres cúbics. Aquests elements tenen com a objectiu recollir bona part de les aigües plujanes que procedeixen de la zona de l’Eixample i que acaben arribant a la platja, minimitzant l’efecte de les acumulacions d’aigua en aquest àmbit.
Els dipòsits instal·lats recolliran l’aigua que arriba canalitzada mitjançant la xarxa. La primera de les cisternes i la més gran, retindrà les primeres aportacions d’aigua de pluja, més bruta d’hidrocarburs i altres restes, mentre que al segon ja hi arribarà l’aigua més neta adequada per a la seva reutilització per al rec gota a gota de les zones verdes del passeig i, de cara a futur, per a altres zones properes. L’aigua bruta del primer dipòsit es bombejarà a posteriori a la depuradora, per al seu reciclatge i abocament al mar.
El projecte també inclou la implantació de carril bici en tota la llargada del passeig, la instal·lació de 16 places de càrrega per a cotxes elèctrics i 10 places de càrrega per a bicicletes elèctriques i vehicles de mobilitat personal. L’enllumenat del passeig es renova totalment en l’àmbit de la reforma, implantant lluminàries LED i un sistema de tele-gestió que permet alhora l’estalvi energètic i més versatilitat.
El projecte inclou la instal·lació de jocs infantils, lavabos públics, nous bancs, papereres, pilones, dispensadors d’aigua o aparca-bicicletes. Pel que fa a la vegetació, els parterres tenen vegetació tamisant i arbustiva, i manté la disposició en línia de l’arbrat.
El cost d’aquestes obres i millores del passeig del Mar ha estat de 6.607.857 euros, dels quals 3 milions són aportats per a la Unió Europea mitjançant els fons Next Generation destinats a actuacions de turisme sostenible.
L'Ajuntament tenia previst dur a terme un seguit d'actes d'obertura aquest divendres, però els ha posposat per la previsió de fort vent. L'objectiu és programar-los properament.
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
- Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
- Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
- «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»