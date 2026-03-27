Calonge projecta soterrar l'aparcament del Fontova per fer-hi una zona verda i habitatges

El ple ha aprovat provisionalment la modificació del POUM que ha de permetre-ho

L'aparcament de Calonge que es vol soterrar

Calonge i Sant Antoni projecte el soterrament de l'aparcament del carrer Anselm Clavé, conegut popularment com el Fontova, per fer-hi una gran àrea verda i habitatges. El ple de dijous passat va aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM, que ha de permetre l'actuació. L'Ajuntament preveu fer-hi una zona verda de 2.630 metres quadrats que funcioni com un espai lliure vertebrador de gran capacitat, millorant la qualitat ambiental i la interacció social a l'entorn urbà. El punt es va votar amb el suport del govern (Junts, PSC, Avancem, Guanyem, PP i Tots pel Poble) i els vots en contra d’Esquerra i SOM.

La modificació també proposa la construcció d’un edifici plurifamiliar d’habitatges de preu assequible amb locals comercials o de serveis en planta baixa. Preveu un màxim de 20 habitatges que sumen un total 1.705 metres quadrats, el 30 % dels quals s’ha de destinar a protecció oficial, i inclou també 400 metres quadrats per a locals dels baixos.

Aquest conjunt d’edificacions està format per dos volums independents amb les façanes al carrer Anselm Clavé que alliberen entre ells un espai destinat a plaça. Aquesta plaça té la voluntat de continuar la recentment construïda entorn de la Sala Fontova i d’integrar de forma fluida la gran zona verda projectada amb el nucli antic de la vila.

Després de l’aprovació provisional, ara és la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona qui ha d’aprovar-ho definitivament.

Tracking Pixel Contents