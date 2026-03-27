L’Ajuntament de Palamós tanca la barraca de Cala Estreta pel risc de despreniments després de l’incendi de desembre
El consistori reforça el tancament de l’espai després de detectar perill de col·lapse a la coberta, mentre prepara l’estudi tècnic per rehabilitar aquest element patrimonial de gran valor històric i paisatgístic.
L’Ajuntament de Palamós ha tancat al públic la barraca de Cala Estreta després de detectar-hi risc de despreniments a la part interior de la coberta, especialment afectada per l’incendi que va patir aquesta edificació el desembre passat.
A la barraca hi vivia des de feia quinze anys Quico Cots qui havia fet nombroses entrevistes a mitjans de comunicació explicant com vivia actualment i què el va portar a instal·lar-se aquí. Va ser ell mateix qui va donar avís de l'incendi. No hi era en el moment dels fets, se la va trobar cremada en tornar a la tarda. La Policia Local investigava per aclarir les circumstàncies.
Segons ha informat el consistori, la zona amb més perill és la coberta interior, construïda amb sistema de volta de canó, que podria arribar a col·lapsar a causa dels danys provocats pel foc.
L'Ajuntament ja havia precintat l’espai i n’havia prohibit l’accés, però s'ha comprovat recentment que algunes persones havien arrencat els precintes i continuaven entrant a l’interior de la barraca. Per aquest motiu, ara s’ha optat per reforçar-ne el tancament amb un cadenat, amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones i preservar també aquest element patrimonial.
Rehabilitar la barraca
Paral·lelament, les àrees municipals d’Urbanisme i Patrimoni treballen en l’elaboració d’un estudi tècnic que ha de permetre definir les actuacions necessàries per rehabilitar la barraca i reobrir-la en el futur a l’ús públic.
La barraca de Cala Estreta, situada a l’extrem sud-oest de la platja del mateix nom, entre Castell i Calella de Palafrugell, és una construcció de pedra, de planta rectangular i encaixada en el desnivell del terreny.
La cala està situada a vuit quilòmetres del nucli de Palamós dins l'espai natural de Cap Roig. Això fa que estigui en un punt una mica aïllat i poc transitat, excepte a l'estiu.
La barraca és un immoble amb un alt valor històric i paisatgístic, tant per la seva integració a l’espai litoral com per ser un exemple singular i escàs de l’arquitectura popular mediterrània.
L’edifici està protegit pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Local i també figura inventariat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, a més d’estar catalogat dins l’Inventari del Patrimoni Marítimopesquer de la Costa Brava, en el marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.
Pel que fa als seus orígens, l’historiador local Pere Trijueque va localitzar referències documentals a aquesta construcció en el capbreu del castell de Vilarromà de l’any 1531, on s’esmenta que el pescador Bernat Simon tenia una “botiga” o barraca a la platja de Cala Estreta. Tot i això, es considera probable que l’edificació actual sigui del segle XIX.
Refugi de pescadors
Tradicionalment, aquestes barraques servien de refugi ocasional per als pescadors i també com a magatzem d’estris durant les pesqueres de temporada. Amb el temps, la de Cala Estreta també va ser utilitzada pels tapers de la zona com a espai comunitari per a trobades i jornades de lleure. Encara avui manté una funció social molt vinculada a la vida de la platja, ja que moltes persones l’utilitzen per cuinar, menjar o protegir-se del temps.
L’Ajuntament de Palamós ha remarcat que la voluntat és conservar aquest ús social tradicional "tal com s'ha fet sempre"; un cop es pugui completar la rehabilitació de l’edifici.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
- Vuit detinguts en una actuació policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona