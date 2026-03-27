Palamós estrena el nou passeig del Mar: setze mesos d’obres i una inversió de 6,6 milions
El municipi ha obert l'emblemàtic completament reformat, però ajorna els actes d’inauguració i les activitats festives previstes per la previsió de vent durant tot el cap de setmana.
Palamós ha obert després de setze mesos d'obres i 6,6 milions d'inversió el nou passeig del Mar totalment reformat. La ciutadania ha recuperat l'emblemàtic espai on s'esperava celebrar divendres actes festius que han estat ajornats a causa de la previsió de vent durant tot el cap de setmana. El projecte preveu una nova fase passada la temporada turística de connexió entre el passeig i la platja Gran.
El projecte de reforma s’ha centrat en el tram comprès entre els carrers d’Aragó i de Carmel, incloent també el vial de circulació paral·lel al passeig. La proposta, elaborada pels Serveis Tècnics Municipals, incorpora les conclusions del procés de participació ciutadana dut a terme entre els anys 2022 i 2023.
L’obra executada ha permès preservar elements característics del passeig, com la superfície central de sauló, les arcades o parts del mur que el separa de la Platja Gran, alhora que amplia els espais per a vianants i crea noves zones de prioritat invertida.
La reforma també ha renovat pràcticament tota la urbanització i els serveis existents. Un dels elements més destacats és el nou sistema de gestió de l’aigua, que incorpora una xarxa separativa de clavegueram i dos grans dipòsits soterrats sota el paviment del passeig, amb una capacitat global de 920 metres cúbics. Aquests permetran retenir i gestionar les aigües plujanes procedents de la zona de l’Eixample, reduint l’impacte de les acumulacions d’aigua i facilitant la reutilització de part d’aquest recurs per al reg de les zones verdes.
Carril bici i places de càrrega per a cotxes elèctrics
A més, el projecte inclou carril bici en tota la llargada del passeig, 16 places de càrrega per a cotxes elèctrics i 10 per a bicicletes elèctriques i vehicles de mobilitat personal. També s’ha renovat completament l’enllumenat amb tecnologia LED i sistema de telegestió, i s’hi han incorporat nous jocs infantils, lavabos públics, bancs, papereres, pilones, dispensadors d’aigua i aparcaments per a bicicletes.
Pel que fa a la vegetació, els nous parterres combinen espècies arbustives i vegetació tamisant, mantenint la línia d’arbrat que caracteritza aquest espai, amb algunes excepcions en nous punts de trobada i en les connexions transversals amb els carrers de l’Eixample.
Les obres han tingut un cost total de 6.607.857 euros, dels quals 3 milions han estat finançats per la Unió Europea a través dels fons Next Generation destinats a actuacions de turisme sostenible. Els treballs han anat a càrrec de la UTE formada per Excavacions Peraferrer SL i Construccions Fusté SA.
Tot i l’obertura efectiva del passeig, l’Ajuntament ha informat que els actes festius previstos per celebrar la inauguració han quedat ajornats per la previsió de fort vent durant el cap de setmana. La suspensió afecta tant les activitats previstes per divendres com també l’espectacle infantil programat per avui a les sis de la tarda.
El consistori ha assenyalat que comunicarà pròximament la nova data en què es duran a terme els actes de celebració de la finalització de les obres.
Segona fase entre el passeig i la platja Gran
El projecte preveu una segona fase, a iniciar un cop acabada la temporada d’ús més intensiu de la platja, per facilitar la connexió directa entre el passeig i la platja Gran amb passeres de fusta, i per recuperar el sistema dunar original a l’espai de l’antic aparcament entre el passeig i la platja, amb l’objectiu de reforçar la retenció i estabilització de sorres.
