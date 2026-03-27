Sidonie i Els Catarres encapçalaran el Flors i Violes 2026 de Palafrugell
Una quarantena d’espais públics i privats es transformaran per formar part del recorregut del festival
Palafrugell celebrarà una nova edició del Flors i Violes, del 30 d’abril al 3 de maig amb una programació que tornarà a omplir el municipi de concerts, espectacles i espais decorats. El festival, organitzat per l’Ajuntament de Palafrugell, arribarà enguany a la 17a edició amb Sidonie i Els Catarres com a principals caps de cartell.
El certamen convertirà durant quatre dies diferents racons del municipi en escenaris culturals i artístics, amb una proposta que l’any passat va atraure prop de 50.000 visitants. Entre els espais destacats hi haurà la plaça de Can Mario, els Jardins de Can Bech, la Casa Genís i l’Antiga Oficina de Correus.
L’obertura oficial del festival serà el dijous 30 d’abril amb una inauguració a la façana de l’Església de Sant Martí. L’acte consistirà en una experiència immersiva visual i sonora amb foc, llum, làser i so 3D, creada per Fotonik Lab amb la col·laboració de Drakonia Productions. Abans, els Jardins de Can Bech acolliran el concert “Especial 30 anys” del grup Els Cremats.
Plaça Can Mario, escenari principal
Els concerts de gran format tindran lloc a la plaça de Can Mario, que es consolida com l’escenari principal del festival en horari de vespre i nit. Hi actuaran artistes destacats del panorama musical català actual com Els Catarres i Sidonie, en actuacions gratuïtes previstes per a les nits de divendres 1 i dissabte 2 de maig. Aquest espai també comptarà amb una zona de food trucks.
La programació familiar també tindrà un pes destacat, amb actuacions de grups infantils com La Colla Pirata i Rock per Xics, que es faran als Jardins de Can Bech. Aquest espai també acollirà concerts de format mitjà i activitats pensades per al públic familiar durant els dies del festival.
En total, una quarantena d’espais públics i privats es transformaran per formar part del recorregut del festival. Alguns seran espais oficials, gestionats directament per l’organització, i d’altres seran impulsats per comerços, establiments de restauració i entitats del municipi.
Com a activitats complementàries, OOhx!gen Palafrugell Comerç i Negoci organitzarà un concurs d’aparadors per fomentar la participació dels comerços locals, així com el Mercat d’artesans als carrers dels Valls i Cavallers. A més, diversos restaurants del municipi oferiran durant aquells dies el menú Flors i Violes.
La presentació pública del festival, que inicialment s’havia previst per aquest diumenge 29 de març a la plaça Nova, s’ha ajornat per motius meteorològics i finalment es farà el dissabte 4 d’abril. L’acte inclourà dinamització amb un actor, música en directe i la participació de persones vinculades al festival.
