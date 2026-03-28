Crema completament el menjador d’una nau de Jafre en intentar encendre la llar de foc amb alcohol
ls Bombers hi han treballat amb cinc dotacions en un incendi que no ha causat ferits
El menjador d’una nau de Jafre ha quedat completament calcinat aquest dissabte a la tarda en un incendi que no ha causat ferits.
Els Bombers s’han mobilitzat amb cinc dotacions fins a la nau d’en Carbó, un edifici on, segons han comprovat, s’hi guarden vehicles històrics, alguna embarcació i altres objectes.
El foc ha destruït del tot el menjador, on han cremat completament el sofà i la resta d’elements de la sala. La resta de la nau no ha resultat afectada per les flames, tot i que sí que ha quedat afectada pel fum.
Segons han informat els Bombers, l’incendi s’hauria originat quan els responsables intentaven encendre la llar de foc utilitzant alcohol. El líquid inflamable ha provocat una flamarada que ha acabat encenent el sofà i altres elements del menjador.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística