Crema completament el menjador d’una nau de Jafre en intentar encendre la llar de foc amb alcohol

Camions dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

El menjador d’una nau de Jafre ha quedat completament calcinat aquest dissabte a la tarda en un incendi que no ha causat ferits.

Els Bombers s’han mobilitzat amb cinc dotacions fins a la nau d’en Carbó, un edifici on, segons han comprovat, s’hi guarden vehicles històrics, alguna embarcació i altres objectes.

El foc ha destruït del tot el menjador, on han cremat completament el sofà i la resta d’elements de la sala. La resta de la nau no ha resultat afectada per les flames, tot i que sí que ha quedat afectada pel fum.

Segons han informat els Bombers, l’incendi s’hauria originat quan els responsables intentaven encendre la llar de foc utilitzant alcohol. El líquid inflamable ha provocat una flamarada que ha acabat encenent el sofà i altres elements del menjador.

