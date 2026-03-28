ERC de Calonge i Sant Antoni critica la falta d’informació en l’aprovació del soterrament de l’aparcament del Fontova
Els republicans consideren que el projecte, aprovat sense debat, afectarà un espai central i tindrà un cost important que assumiran els veïns
Calonge projecta soterrar l'aparcament del Fontova per fer-hi una zona verda i habitatges
El grup municipal d’Esquerra Republicana a Calonge i Sant Antoni ha criticat l’aprovació del projecte de soterrament de l’aparcament del Fontova sense que, segons denuncien, s’hagi informat prèviament la ciutadania ni s’hagi obert cap procés de participació.
Els republicans consideren que es tracta d’una actuació urbanística de gran abast, tant per l’impacte que pot tenir en el futur del municipi com pel volum d’inversió que suposarà. Per això, defensen que “decisions d’aquest nivell no es poden prendre sense tenir en compte l’opinió dels veïns i veïnes que en seran directament els afectats”.
La regidora i portaveu del grup municipal d’ERC, Carme Viñas, ha assegurat que el projecte afectarà “un espai central del poble” i tindrà “un cost important que acabaran assumint els veïns i veïnes”, tot lamentant que no se n’hagi explicat ni el contingut ni el finançament. En aquest sentit, ha remarcat que “la ciutadania té dret a estar informada des del primer moment i a poder dir la seva abans que les decisions estiguin preses”.
Sense espais de debat
Segons ERC, el govern municipal ha fet pública la iniciativa quan ja estava aprovada, sense facilitar informació clara ni crear espais de debat. Viñas ha qualificat aquesta manera de procedir com “una manca de respecte cap a la ciutadania”, i ha defensat que els veïns “mereixen transparència i participació en decisions que afecten el futur del municipi”.
Els republicans també han qüestionat les prioritats de l’executiu local, a qui acusen d’impulsar una actuació d’alt cost mentre altres necessitats del municipi continuen pendents. “Cal veure si aquesta és realment la inversió més urgent per a Calonge i Sant Antoni i si respon al que necessita la seva gent”, ha apuntat la portaveu.
Per tot plegat, ERC reclama al govern municipal que faci públic el projecte complet, que en concreti el cost real i el calendari previst, i que obri un procés d’informació i participació ciutadana abans de continuar avançant en la seva tramitació.
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística