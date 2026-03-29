Alcaldes i gestors forestals de les Gavarres alerten que el mal estat dels accessos pot impedir el pas als Bombers
Avisen que les llevantades han deixat arbres caiguts i camins malmesos i reclamen que s'arrangin per si hi ha un incendi
Gerard Vilà (ACN)
Els gestors forestals de les Gavarres i els alcaldes de la zona alerten que les darreres llevantades han deixat molt malmesos els accessos al massís i això pot impedir el pas dels camions de Bombers en cas d'incendi forestal. El problema és que moltes de les pistes habilitades per on han de passar els efectius tenen sots i defectes que posen en risc la circulació dels camions. A més, alerten que la ventada de fa unes setmanes va deixar una gran quantitat d'arbres morts que no s'han retirat i que, en cas d'un incendi, suposa una quantitat de combustible afegit. Tot i reconèixer que la pluja és "molt benvinguda", tant els alcaldes com els gestors forestals demanen al Govern i a la Diputació que intervinguin per arreglar els camins.
Preocupació en els pobles de les Gavarres del Baix Empordà i el Gironès per l'estat dels accessos al massís. Els gestors forestals i els alcaldes avisen que tal com estan actualment les pistes i camins es fa "molt complicat" pels Bombers poder-hi accedir en cas d'incendi forestal. A més, avisen que l'única activitat econòmica que s'hi fa -l'extracció de suro- també queda "greument afectada", ja que els vehicles que han de circular fins als boscos no poden passar per l'estat dels accessos.
El problema, explica el president dels gestors forestals de les Gavarres, Melcior Soler, són les pluges i les ventades dels darrers mesos que han deixat molt malmès el massís. Soler reconeix que per una part estan "molt contents" amb l'aigua que ha caigut perquè "va molt bé" de cara a la campanya forestal, però les llevantades impliquen també que es facin malbé uns accessos que són "imprescindibles".
A més, la gran quantitat d'aigua ha deixat una terra molt humida i això debilita l'estabilitat dels arbres en cas de ventada. En aquest sentit, Soler destaca la que es va produir el cap de setmana del 14 i 15 de març, que va deixar molts arbres arrencats al mig de camins.
"Nosaltres hem fet ja molta feina de retirar arbrat amb les ADF i el Consorci de les Gavarres també, però encara en queden", explica. A més, també amoïna el fet que els troncs s'acumulin, ja que no deixen de ser arbres morts que, en cas que hi hagi un incendi, és un material combustible "important".
Els ajuntaments "preocupats"
Qui també està en alerta són els alcaldes i alcaldesses de localitats del massís de les Gavarres. El municipi amb més extensió és Cruïlles, al Baix Empordà. El seu alcalde, Dani Encinas, explica que estan preparant una inversió d'uns 120.000 euros per poder arreglar algunes de les pistes i camins. Tot i tractar-se d'un 10% del pressupost total, Encinas assenyala que cal molt més per assegurar tenir tot el territori en condicions.
El batlle explica que han fet un estudi per avaluar quines són les zones més sensibles i urgents a arranjar, en funció de les necessitats dels equips d'emergència o de veïns que viuen en masos aïllats. Amb tot, Encinas també ha lamentat "la quantitat de documentació" que s'ha d'aportar per poder demanar una subvenció. "Això, en un poble petit amb un sol tècnic és gairebé impossible", diu.
L'alcalde coincideix amb Soler que el principal problema és que els Bombers tinguin les vies lliures per accedir on calgui en cas d'incendi forestal, i per això, demana que es facilitin diners i recursos per poder assegurar el pas dels camions, però també per poder seguir amb l'activitat surera.
"La manera com ha plogut ha destrossat camins pels quals ara no es pot transitar i del que ens queixem és que avui dia la majoria d'arbres que arribaven a zones urbanes encara no s'han pogut retirar. Estem preocupats", remarca l'alcalde.
