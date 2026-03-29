El vent causa destrosses en aparadors i mobiliari urbà a Platja d'Aro
La majoria de trucades al 112 fins a les 10 del matí provenen d'aquest municipi, amb un total de 21
La forta ventada d’aquest diumenge també ha deixat afectacions a Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, on diversos equips d’emergència i serveis municipals han treballat sobre el terreny per fer front a les incidències. Segons ha informat l’Ajuntament, hi intervenen Bombers, la Policia Local, la brigada municipal i l’ADF.
De moment, el consistori no ha pogut oferir un balanç global dels danys ni un recompte tancat de les incidències. Les primeres afectacions detectades se centren en arbres i branques caigudes, mobiliari urbà malmès, contenidors desplaçats, elements exteriors afectats i algun aparador de vidre de comerç trencat.
L’episodi arriba en un dia marcat pels avisos de vent a diferents punts de les comarques gironines. El Meteocat manté aquest diumenge avisos de situació meteorològica de perill per vent i fixa per a l’Alt Empordà uns llindars de ratxa més elevats que a la resta de comarques, mentre que el Baix Empordà també figura entre les zones amb risc per aquest episodi.
L’Ajuntament ha assenyalat que està treballant per oferir un balanç detallat de les destrosses.
Avisos al 112
El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 376 trucades pel fort vent fins a les 11 hores. Els avisos han generat 258 expedients.
Per comarques, des del Baix Empordà s’han fet el 39,55% de les trucades, i des de l’Alt Empordà, el 20,62%. El 13,56% dels avisos procedeixen del Berguedà.
En l’actualització de les 10 destacaven com a municipis més destacats Castell-Platja d’Aro (21), l’Escala (14) i Palamós (12). Aquest dissabte, Protecció Civil va enviar un ES-Alert a sis comarques per demanar que s’evitin les activitats a l’exterior pel fort vent. Es tracta de l’Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Solsonès i el nord de la Cerdanya. Es preveuen ventades generalitzades tot el dia, però especialment intenses al nord.
Subscriu-te per seguir llegint
