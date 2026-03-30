L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà aprova la rehabilitació de la façana de Les Voltes, tot i ser un edifici privat
El govern ha decidit assumir la inversió pel valor patrimonial i històric, i pel seu estat de deteriorament
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà assumirà la reforma de l'emblemàtica porxada històrica de Les Voltes, tot i ser una propietat privada, pel seu valor arquitectònic, pel deteriorament i perquè representa una de les imatges identitàries de la població. És un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). L'Ajuntament ha redactat un projecte que pressuposta la inversió del conjunt de l'edifici en un milió d'euros. Però el govern assumirà la primera fase, de la façana, i es podria plantejar la segona. La resta hauria d'anar a càrrec dels propietaris. La primera fase costarà 363.963,60 euros i es compta amb una subvenció de 99.000 euros.
Les Voltes és un edifici situat entre els números 1 i 31 de l'avinguda del mateix nom. La part de la façana té la coneguda porxada que identifica la població.
El tràmit per iniciar la reforma es va aprovar en el ple celebrat dimarts al vespre. L'alcalde, Òscar Aparicio, va recordar que el juliol de l'any passat es va parlar amb els propietaris per comunicar-los la possibilitat que ells cedissin l'edifici perquè l'Ajuntament pogués actuar en la part estètica, fins al dintell de les balconades. El motiu és l'estat de conservació. L'arrebossat i la pintura es desprenen, hi ha filtracions, grafitis a les parets i el conjunt "dona una mala imatge de deixadesa", manifestava.
La possibilitat d'obtenir una subvenció va fer pensar que era el moment idoni per una rehabilitació que anteriors governs ja s'havien plantejat. Tècnics de la casa van redactar els primers estudis per veure si era viable. I posteriorment Crhoma Restauració del Patrimoni Arquitectònic, S.L. va redactar el projecte que ara es posa a disposició dels propietaris per si volen assumir les fases posteriors.
Debat sobre noves reformes
El ple va aprovar la primera fase. Aparicio va aclarir que "la fase dos podria ser objecte de debat si pot ser assumida per l'Ajuntament o no". Les altres dues queden fora. Se'ls va demanar la cessió de la façana per poder actuar, tot i que no era necessari.
Tots els regidors dels diferents grups de l'oposició van estar d'acord en la importància de rehabilitació. Bilal Bensahid, regidor d'En Comú Podem (ECP), va constatar que "és un dels emblemes de la ciutat, i la seva rehabilitació no és només necessària sinó urgent". L'edifici té un alt valor patrimonial, històric, però també identitari perquè "forma part de la imatge essencial de la ciutat", va dir.
Francesc Cabrillana, de Tots x la Bisbal, va destacar que és "un gran projecte" en el qual han treballat conjuntament amb l'equip de govern durant tot el temps que han compartit govern i va remarcar el mal estat i brutícia amb què es troba.
Enric Marquès, d'ERC, va considerar important una reunió per debatre les diferents fases i les que podria assumir l'Ajuntament.
El ple ha fet l'aprovació inicial del projecte bàsic de la fase u de restauració de l'edifici i se sotmetrà a informació pública per un període de trenta dies durant els quals es poden presentar al·legacions.
Un edifici neoclàssic
El projecte de les Voltes de la Bisbal va ser dissenyat per Martí Sureda i Deulovol. Segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, «representà la consolidació de l’eixample de la població a l’inici de la segona meitat del segle XIX i la principal actuació que contribuí a l’aspecte ordenat de l’expansió urbana al llarg de la carretera de Girona i del riu Daró».
El conjunt de les Voltes va quedar inacabat i el darrer sector va ser construït en època més recent, a la darrera postguerra, en aquesta ocasió amb el projecte de l’arquitecte Pelagi Martínez.
L’edifici d’estil neoclàssic és un grup de cases plurifamiliar entre mitgeres. Es va estructurar com un carrer o passeig porticat.
L’edificació és de dues plantes i golfes. Hi ha dues fileres superposades de balconades amb obertures rectangulars de marc ressaltat. El cornisament, molt destacat, emfatitza també aquest ritme. Els acabats o revestiments han perdut en gran part la textura i qualitats originàries, especifica l’inventari.
