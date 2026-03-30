Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols retiren arbres i elements caiguts pel vent
Les poblacions del Baix Empordà es preparen i alerten del nou avís del Servei Meteorològic de Catalunya de fortes ratxes de vent previstes a partir demà
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró i Sant Feliu de Guíxols treballen avui en la retirada d'elements malmesos i arbres caiguts pel fort vent d'ahir, alhora que revisen algunes zones i fan balanç dels danys. L'operatiu per tornar a la normalitat es fa alhora que es preparen perquè el vent torni demà, segons l'avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya.
A Sant Feliu de Guíxols, segons la informació municipal, la zona més afectada ha estat la dels Jardins Juli Garreta on va caure un arbre de grans dimensions. Els serveis municipals estan tallant l'exemplar i triturant-lo per retirar-lo de la via pública. A la mateixa zona una branca va afectar els tendals d'un negoci.
D'altra banda, el vent va causar danys a la carpa del Guíxols Arena.
Treballen els serveis de la Policia Local, Protecció Civil, la brigada i els serveis de jardineria per anar retirant el que s'ha malmès i revisar diferents sectors.
A Platja d'Aro també s'estan retirant restes d’arbres caiguts i tallats amb l’ajuda de l’empresa GBI Serveis -concessionària del servei de neteja- i tallar per a poder retirar arbres caiguts que no suposen un perill i que ahir no es van prioritzar
D'altra banda, el govern està fent recompte i revisió d'elements públics malmesos com contenidors, tanques o elements publicitaris.
Les poblacions de l'Empordà estan alertant també de l'avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per demà amb previsió de fortes ratxes de vent.
Les dues poblacions del Baix Empordà van ser de les més afectades. A Platja d'Aro es va haver de desallotjar una part del càmping Riembau de Platja d’Aro després que una branca ferís lleu un home a l’interior del recinte. Va fer caure arbres i causar destrosses en aparadors i mobiliari urbà.
