Servei d’Ocupació de Palafrugell: 685 contractacions i 6.951 consultes el 2025
L’àrea ha gestionat 381 ofertes de feina i ha treballat amb 179 empreses, amb un índex d’inserció laboral del 32%
El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Palafrugell ha generat 685 llocs de treball al llarg del 2025 a partir de 381 ofertes de feina, consolidant-se com una eina clau per connectar empreses i persones en recerca de feina al municipi.
Durant aquest període, el servei ha gestionat 6.951 consultes i ha col·laborat amb 179 empreses, de les quals 87 s’hi han incorporat per primera vegada. Aquest vincle amb el teixit empresarial local ha permès ajustar millor les ofertes a les necessitats reals del mercat laboral.
El balanç anual reflecteix un índex d’inserció laboral del 32% i una activitat sostinguda durant tot l’any. En total, s’han tramitat 2.068 candidatures per cobrir diferents vacants.
Un dels moments destacats ha estat la 9a Jornada d’Oportunitats Laborals, celebrada el 6 de març, amb la participació de 45 empreses i 162 candidats. Durant la jornada es van oferir 118 ofertes amb 283 vacants, i el seguiment posterior ha confirmat la contractació de 24 persones per part de 16 empreses.
Pel que fa al perfil dels usuaris, les dones representen el 59% dels participants, mentre que els homes suposen el 41%. També destaca un increment de la presència de joves d’entre 16 i 29 anys.
Per franges d’edat, el 21% dels candidats tenen entre 36 i 45 anys, el 22% entre 46 i 55 anys i el 15% superen els 55 anys. En relació amb la mobilitat, el 58% disposen de vehicle propi i el 42% depenen del transport públic.
La borsa de treball presenta perfils diversos: el 49% tenen estudis especialitzats, mentre que el 51% disposen d’estudis bàsics o no tenen especialització. A més, el 82% de les persones busquen feina durant tot l’any, mentre que el 18% ho fan només en temporada d’estiu.
