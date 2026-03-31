Desarticulats dos punts de venda de droga connectats en un bloc de Sant Feliu de Guíxols
Els sospitosos subministraven estupefaents a canvi de diners o d’objectes sostrets
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols han detingut quatre persones per la seva presumpta implicació en la gestió de dos punts de venda de drogues situats en un mateix bloc de pisos i que estaven connectats del carrer Alacant, al barri de Vilartagues. Les detencions es van produir el 27 de març.
Els arrestats són dues dones i dos homes d’entre 41 i 49 anys. Tres d’ells estan acusats d’un delicte contra la salut pública, mentre que el quart també està investigat per un delicte de receptació. Dos dels detinguts tenen antecedents.
La investigació es va iniciar al febrer, quan la policia va detectar moviments constants de persones en dos pisos del mateix immoble. Segons els investigadors, l’activitat era continuada i apuntava a una possible venda de substàncies estupefaents.
Pisos connectats
Divendres passat es va fer una entrada i escorcoll simultanis als dos habitatges, amb la participació de diverses unitats policials, inclosa la unitat canina. Durant l’operatiu es va constatar que els dos punts de venda estaven connectats: quan en un pis faltava alguna substància, els clients eren derivats a l’altre.
A més, els agents van comprovar que la droga es venia tant a canvi de diners com d’objectes presumptament robats.
En els escorcolls es van intervenir petites quantitats de marihuana, cocaïna i haixix, així com una bàscula de precisió. També es van localitzar 240 euros en efectiu i diversos objectes, com eines, dispositius electrònics, joies i un subfusell d’aire comprimit.
La policia investiga ara la procedència dels objectes recuperats per determinar si són sostrets. Durant la investigació ja s’han pogut identificar dos ordinadors portàtils robats el desembre de 2025 en un domicili del mateix municipi.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial