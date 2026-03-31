Fira d'Artesania i Ceràmica, amb tallers i activitats, durant dos dies a la Bisbal
Els artesans oferiran els seus productes durant el cap de setmana alhora que hi haurà activitats de ceràmica, de modelatge o de joieria, i visites guiades
La Fira d'Artesania i ceràmica de la Bisbal d'Empordà tornarà aquest cap de setmana al passeig Marimon Asprer des de les deu del matí a les vuit del vespre. Comptarà amb la participació d’artesans no alimentaris acreditats amb el carnet d’artesà, que oferiran una àmplia mostra de productes elaborats artesanalment en disciplines vinculades a la ceràmica i altres oficis.
La Bisbal d’Empordà, reconeguda com un dels centres capdavanters de la ceràmica a Catalunya, amb la distinció d’Ofici Singular i el reconeixement internacional de Craft City atorgat pel World Craft Council, reforça amb aquesta fira el seu paper com a pol d’atracció per a professionals i públic interessat en l’artesania.
A més de l’espai de venda, Artesana 2026 oferirà un ampli programa d’activitats participatives per a tots els públics, que permetran conèixer de prop els processos artesanals.
Entre les propostes destacades hi ha:
- Tallers de torn ceràmic (divendres i dissabte, de 11 a 13 h i de 17 a 19 h)
- Tallers de modelatge, decoupage, vidre bufat i sashiko (divendres)
- Tallers de fibres vegetals, joieria, origami i pintura sobre seda (dissabte)
Les activitats es duran a terme a l’espai artesania i espai ceràmica i, en la majoria de casos, requeriran inscripció prèvia a la carpa de l’organització. Aquest conjunt d’activitats permetrà als visitants experimentar de primera mà els oficis artesans i entendre el seu valor cultural i identitari.
Visites guiades
La programació es complementa amb visites guiades al Castell Palau (divendres, dissabte i diumenge) i amb activitats al Terracotta Museu, que oferirà propostes com la visita familiar autoguiada El manual del petit ceramista i diverses exposicions. Paral·lelament, el mercat setmanal de divendres al nucli antic i l’activitat comercial de la zona reforcen l’oferta de la ciutat durant els dies de la fira.
La fira compta amb el suport de la Diputació de Girona i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya.
