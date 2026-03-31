Jordi Oliver, candidat d’ERC a Torroella de Montgrí

L’actual regidor republicà assumirà per primera vegada el cap de llista i assegura que afronta el repte amb “molta il·lusió, implicació personal i optimisme”

Jordi Oliver encapçalarà la candidatura d'ERC.

Jordi Oliver encapçalarà la candidatura d'ERC. / ERC

Redacció

Redacció

Torroella de Montgrí

Jordi Oliver serà el candidat d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Torroella de Montgrí a les eleccions municipals del 2027. L’actual regidor del grup republicà ha estat escollit per la militància local en una assemblea celebrada fa uns dies. Des del maig del 2019 forma part del govern municipal com a regidor d’Urbanisme. A les darreres eleccions municipals anava de número 3 a la candidatura que encapçalava Marc Calvet.

Oliver ha agraït “la confiança que m’ha fet la gent d’Esquerra a Torroella per encapçalar el projecte de les eleccions municipals de l’any que ve” i ha assegurat que assumeix aquest nou repte “no només amb responsabilitat, sinó també amb molta il·lusió, implicació personal i optimisme, amb el convenciment d’estar-ne a l’alçada”.

Serà la primera vegada que Jordi Oliver encapçalarà la candidatura republicana al municipi, tot i que acumula una àmplia experiència en la política local.

Nascut a Torroella de Montgrí l’any 1972, Oliver és enginyer tècnic industrial i actualment treballa com a professor de cicles formatius. A més, ha estat vinculat a diverses entitats culturals del municipi i participa en el Cor Maragall de Girona.

Notícies relacionades

Amb aquesta elecció, Esquerra ja comença a preparar el seu projecte polític de cara als comicis municipals del 2027 a Torroella de Montgrí.

  1. «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
  2. Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
  3. Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
  4. Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
  5. Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
  6. Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
  7. El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
  8. Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial

Girona se situa com la segona regió catalana amb més intervencions i denúncies dels Agents Rurals al medi natural

Girona se situa com la segona regió catalana amb més intervencions i denúncies dels Agents Rurals al medi natural

Advocats Cristians denuncia per prevaricació la metgessa que va tramitar l'eutanàsia de la Noèlia

Advocats Cristians denuncia per prevaricació la metgessa que va tramitar l'eutanàsia de la Noèlia

Girona contracta 13 persones en situació d’atur i residents en els barris amb més vulnerabilitat socioeconòmica

Girona contracta 13 persones en situació d’atur i residents en els barris amb més vulnerabilitat socioeconòmica

El Trueta implementa l'acompanyament d'un familiar o cuidador fins al quiròfan en cirurgies pediàtriques

El Trueta implementa l'acompanyament d'un familiar o cuidador fins al quiròfan en cirurgies pediàtriques

Un operari de 30 anys mor en caure-li càrrega d’un palet en una fàbrica de Begudà

Un operari de 30 anys mor en caure-li càrrega d’un palet en una fàbrica de Begudà

Lloret de Mar celebrarà per primer cop la Feria d'Abril amb música, ball i gastronomia

Lloret de Mar celebrarà per primer cop la Feria d'Abril amb música, ball i gastronomia

Desarticulats dos punts de venda de droga connectats en un bloc de Sant Feliu de Guíxols

Desarticulats dos punts de venda de droga connectats en un bloc de Sant Feliu de Guíxols

El truc de la nòmina que congela el teu sou encara que pugi el conveni col·lectiu

El truc de la nòmina que congela el teu sou encara que pugi el conveni col·lectiu
