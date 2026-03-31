Jordi Oliver, candidat d’ERC a Torroella de Montgrí
L’actual regidor republicà assumirà per primera vegada el cap de llista i assegura que afronta el repte amb “molta il·lusió, implicació personal i optimisme”
Jordi Oliver serà el candidat d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Torroella de Montgrí a les eleccions municipals del 2027. L’actual regidor del grup republicà ha estat escollit per la militància local en una assemblea celebrada fa uns dies. Des del maig del 2019 forma part del govern municipal com a regidor d’Urbanisme. A les darreres eleccions municipals anava de número 3 a la candidatura que encapçalava Marc Calvet.
Oliver ha agraït “la confiança que m’ha fet la gent d’Esquerra a Torroella per encapçalar el projecte de les eleccions municipals de l’any que ve” i ha assegurat que assumeix aquest nou repte “no només amb responsabilitat, sinó també amb molta il·lusió, implicació personal i optimisme, amb el convenciment d’estar-ne a l’alçada”.
Serà la primera vegada que Jordi Oliver encapçalarà la candidatura republicana al municipi, tot i que acumula una àmplia experiència en la política local.
Nascut a Torroella de Montgrí l’any 1972, Oliver és enginyer tècnic industrial i actualment treballa com a professor de cicles formatius. A més, ha estat vinculat a diverses entitats culturals del municipi i participa en el Cor Maragall de Girona.
Amb aquesta elecció, Esquerra ja comença a preparar el seu projecte polític de cara als comicis municipals del 2027 a Torroella de Montgrí.
