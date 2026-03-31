Torroella i l'Estartit posen a punt cinc quilòmetres de litoral i engeguen el servei de socorrisme a la Platja Gran
S'han netejat les platges i s'han resposat alguns serveis de cara a la temporada turística
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit ha posat a punt els cinc quilòmetres de platges litorals després de més de dos mesos d'intenses tasques per retirar residus acumulats pels temporals i les pluges. També s'ha posat en marxa el servei de salvament i socorrisme a la platja Gran.
Després de cada episodi, s’han dut a terme actuacions de neteja extraordinàries en coordinació amb el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ja que bona part d’aquests espais formen part d’un entorn d’alt valor ecològic.
Els treballs han combinat l’ús de maquinària específica, com una màquina giratòria i un tractor, amb intervencions manuals per garantir una actuació respectuosa amb el medi natural. Davant el gran volum de material acumulat, l’Ajuntament ha hagut de reforçar el servei amb contractacions d’urgència i s’ha dut a terme la retirada i tractament de restes vegetals amb cremes controlades.
Paral·lelament, també s’han condicionat els serveis de les platges, amb la posada a punt de lavabos, passarel·les i jocs infantils, alguns dels quals s’han restaurat.
Aquesta Setmana Santa ha començat el servei de salvament i socorrisme a la platja Gran. El servei funcionarà entre les 11 h i les 18 h fins al 6 d’abril i s’anirà ampliant a mesura que avanci la temporada, tant pel que fa a personal com a horaris.
Caps de setmana fins a l'estiu
Passada la Setmana Santa es prestarà els caps de setmana i festius fins al 13 de juny, moment en què passarà a ser diari fins al 15 de setembre. A partir d’aquesta data, el servei tornarà a ser de caps de setmana i festius fins al 12 d’octubre, data prevista de final de la temporada. Pel que fa a l’horari, passarà de les 11 h a les 18 h a les 10 h a les 19 h durant els mesos de juliol i agost.
Inicialment, el servei es presta a la Platja Gran, però entre el 13 de juny i el 13 de setembre s’ampliarà diàriament a Cala Montgó, i durant els mesos de juliol i agost també a la platja de Mas Pinell.
A Cala Montgó, l’horari serà de 10 h a 19 h durant juliol i agost, i d’11 h a 18 h la resta del període. A Mas Pinell, el servei funcionarà d’11 h a 18.30 h.
Els punts de socorrisme disposen de material adaptat per facilitar el bany a persones amb mobilitat reduïda, com cadires amfíbies, crosses i altres elements de suport. Posada a punt de les platges després d’un hivern marcat pels temporals
