Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
camí de ronda Llorettramuntana Gironaincendis GironaFundació Monapreus benzinaBàsquet Gironatemps Setmana Santa
instagramlinkedin

Torroella i l'Estartit posen a punt cinc quilòmetres de litoral i engeguen el servei de socorrisme a la Platja Gran

S'han netejat les platges i s'han resposat alguns serveis de cara a la temporada turística

El servei de socorrisme, la temporada passada. / Ajuntament de Torroella i l'Estartit

Torroella de Montgrí i l'Estartit

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit ha posat a punt els cinc quilòmetres de platges litorals després de més de dos mesos d'intenses tasques per retirar residus acumulats pels temporals i les pluges. També s'ha posat en marxa el servei de salvament i socorrisme a la platja Gran.

Després de cada episodi, s’han dut a terme actuacions de neteja extraordinàries en coordinació amb el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ja que bona part d’aquests espais formen part d’un entorn d’alt valor ecològic.

Els treballs han combinat l’ús de maquinària específica, com una màquina giratòria i un tractor, amb intervencions manuals per garantir una actuació respectuosa amb el medi natural. Davant el gran volum de material acumulat, l’Ajuntament ha hagut de reforçar el servei amb contractacions d’urgència i s’ha dut a terme la retirada i tractament de restes vegetals amb cremes controlades.

Paral·lelament, també s’han condicionat els serveis de les platges, amb la posada a punt de lavabos, passarel·les i jocs infantils, alguns dels quals s’han restaurat.

Aquesta Setmana Santa ha començat el servei de salvament i socorrisme a la platja Gran. El servei funcionarà entre les 11 h i les 18 h fins al 6 d’abril i s’anirà ampliant a mesura que avanci la temporada, tant pel que fa a personal com a horaris.

Caps de setmana fins a l'estiu

Passada la Setmana Santa es prestarà els caps de setmana i festius fins al 13 de juny, moment en què passarà a ser diari fins al 15 de setembre. A partir d’aquesta data, el servei tornarà a ser de caps de setmana i festius fins al 12 d’octubre, data prevista de final de la temporada. Pel que fa a l’horari, passarà de les 11 h a les 18 h a les 10 h a les 19 h durant els mesos de juliol i agost.

Inicialment, el servei es presta a la Platja Gran, però entre el 13 de juny i el 13 de setembre s’ampliarà diàriament a Cala Montgó, i durant els mesos de juliol i agost també a la platja de Mas Pinell.

A Cala Montgó, l’horari serà de 10 h a 19 h durant juliol i agost, i d’11 h a 18 h la resta del període. A Mas Pinell, el servei funcionarà d’11 h a 18.30 h.

Els punts de socorrisme disposen de material adaptat per facilitar el bany a persones amb mobilitat reduïda, com cadires amfíbies, crosses i altres elements de suport.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
