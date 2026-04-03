Defensor del Ciutadà a Palafrugell: "Quina vergonya! Una habitació per viure una família a uns preus que haurien d'avergonyir al propietari"
Francesc Almagro en l'exposició de la memòria del 2025 va exposar que els lloguers són gairebé impossibles i va demanar al govern que treballi per revertir la situació
El Defensor del Ciutadà a Palafrugell, Francesc Almagro, en la memòria presentada del 2025 al darrer ple municipal va apuntar l'accés a l'habitatge com una de les principals problemàtiques. "Quina vergonya! Una habitació es converteix en un espai per viure una família a uns preus que haurien d'avergonyir al propietari i rebre el retret de la societat" va dir de forma taxativa. Va instar el govern a trobar "maneres de revertir en la mesura del possible aquest greu problema". Durant l'exposició va apuntar altres problemàtiques com millorar la mobilitat i el transport públic a la comarca o fer més accessible l'espai públic i equipaments. S'han fet 95 actuacions i 9 recomanacions per millorar serveis municipals durant el 2025.
A Palafrugell "com a la resta del món, tenim un greu problema d'habitatge", va introduir. "No n'hi ha i és car" i "l'habitatge s'ha convertit en un actiu per guanyar diners" amb els fons d'inversió i especuladors locals fent feina en aquest sentit pujant els preus en una situació que els afavoreix.
Això ha fet que "el lloguer és gairebé impossible" i això suposa un element més per "accentuar les desigualtats". De forma contundent va manifestar que "apareixen els especuladors i els delinqüents que viuen de les persones més necessitades". No només són cars, al seu entendre, sinó que es neguen habitatges, segons l'origen dels inquilins.
Almagro va posar de manifest que davant aquesta situació "l'Ajuntament ha d'actuar per trobar maneres de revertir en la mesura del possible aquest greu problema" ja sigui "amb la construcció de nous habitatges, la intervenció en el parc d'habitatges buits per diferents motius, els convenis amb grans plataformes tenidores d'habitatges, etc.". Va apuntar que creu que l'Oficina d'Habitatge treballa en la bona direcció i els anima a no defallir.
Pràctiques de lloguers abusius
L'alcaldessa, Laura Millán, va manifestar durant la seva intervenció que en matèria d'habitatge, "estem d'acord amb vostè que cal lluitar contra les males praxis" i va manifestar que es fa una "actuació conjunta de la policia local, Oficina d'Habitatge i serveis socials" per atendre les persones més vulnerables que es troben en situació d'infrahabitatge o sotmesos a pràctiques de lloguers irregulars i abusius, per tal de donar-los suport".
També es porta a terme una prova pilot amb el CAP de Palafrugell per compartir l'atenció social i fer seguiments conjunts, per donar respostes més coordinades a lers persones que presenten situacios socials complexes.
El Defensor del Ciutadà ha tancat el 2025 amb 95 actuacions i 9 recomanacions per millorar serveis municipals. L’activitat s’ha concretat en 52 queixes, 22 assessoraments, 11 consultes i 9 recomanacions, a més d’una derivació a mediació, ,segons la informació municipal. La major part de les queixes resoltes han estat favorables a la ciutadania.
"Son moltes i moltes les voreres que no són practicables"
Fer més accessible l'espai públic i equipaments va ser el primer punt que va abordar. "Són moltes i moltes les voreres que no són practicables" i que hi ha altres barreres arquitectòniques. "No podem oblidar que l'accessibilitat té a veure amb la igualtat" i va apuntar que l'Ajuntament va treballant però el ritme és "insuficient":
El Defensor del Ciutadà va recordar altres mancances com millorar la mobilitat i el transport públic a la comarca; actuar davant situacions d'incivisme, o garantir el manteniment i la salubritat d'espais urbans.
Més enllà de la gestió de casos, des del fovern remarquen que el Defensor ha desenvolupat una intensa activitat institucional i de mediació, amb accions destacades com:
- La signatura d’un conveni amb l’empresa gestora del servei d’aigua per millorar l’atenció als usuaris
- Reunions amb representants de la Generalitat i de l’Estat per traslladar problemàtiques com la dependència o el funcionament de serveis públics
- La participació en la comissió comarcal sobre empadronament, per unificar criteris i garantir drets
- L’enviament d’una comunicació al Defensor del Pueblo per reclamar millores en serveis estatals
- La participació en jornades i espais de treball amb altres síndics i defensors locals.
A partir de les actuacions realitzades, el Defensor planteja diverses línies de millora i demana a l’Ajuntament reforçar aspectes com la comunicació amb la ciutadania, la rapidesa en les respostes administratives, l’accessibilitat de l’espai públic i el control dels serveis concessionats.
També proposa avançar en l’ús de llenguatge més entenedor en les comunicacions administratives i en la implantació de sistemes que facilitin l’accés als tràmits a tota la població.
L’informe, segons el govern municipal, posa de manifest el paper del Defensor com a "eina de proximitat per canalitzar les demandes de la ciutadania i contribuir a la millora contínua dels serveis públics".
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Necrològiques del 4 d'abril de 2026
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat