Un home de 78 anys pateix cremades a pràcticament la meitat del cos en un incendi a Sant Feliu de Guíxols

L'home, amb problemes de mobilitat, ha estat traslladat a l'hospital Vall d'Hebron.

Diversos vehicles dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu. / Bombers de la Generalitat

Un home de 78 anys ha patit cremades greus en incendiar-se la butaca de casa seva al carrer Trafalgar de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Té cremades a pràcticament la meitat del cos i l'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron en helicòpter. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'alerta a les 07.30 hores i hi ha desplaçat tres dotacions. Ràpidament, s'ha pogut extingir l'incendi que només ha afectat una butaca. L'home, amb problemes de mobilitat, havia alertat prèviament, a les 6.55 hores, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a través de l'avís de teleassistència. El SEM hi ha enviat l'helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies.

