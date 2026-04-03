El PSC insisteix que s'ha de fer una actuació urgent per millorar la seguretat viària al Baix Ter
El PSC vol accelerar les decisions per millorar la seguretat viària al Baix Ter, amb un pla específic que inclou diagnòstic de punts negres i un calendari d'actuacions
El diputat del PSC al Parlament Jesús Becerra i el candidat a l’alcaldia de Torroella de Montgrí, Jordi Cordón, van participar a la concentració ciutadana d'aquest dijous convocada a Verges per reclamar actuacions immediates a les carreteres del Baix Ter, una xarxa viària que des de fa temps concentra queixes per la seva sinistralitat i per la falta de millores estructurals. La protesta va tornar a visualitzar el malestar d’un territori que denuncia la perillositat d’alguns trams molt utilitzats tant per la mobilitat quotidiana com per l’activitat econòmica i turística. Durant la trobada, Becerra va assegurar que el grup socialista ja ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per impulsar mesures urgents en matèria de seguretat viària, i va remarcar que aquesta iniciativa s’emmarca en la línia dels anuncis i plantejaments expressats les darreres setmanes per la Generalitat, especialment per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i pel secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
Segons el PSC, el text s’hauria de poder debatre en les properes setmanes i ha de servir per accelerar decisions que al territori es consideren inajornables. Becerra va defensar que es tracta de vies “essencials” per a la vida diària del Baix Ter, però que avui presenten dèficits evidents de seguretat i requereixen una resposta planificada i urgent. La proposta socialista posa el focus en alguns dels punts més sensibles de la xarxa, com la GI-643 entre Torroella de Montgrí i Parlavà, la GI-641 d’accés a l’Estartit, la C-31 als trams i enllaços de l’entorn de la Tallada d’Empordà i Fontanilles, així com la GI-632 i la millora pendent de la GI-634 entre la N-II i Verges.
El document també planteja l’elaboració d’un pla específic de seguretat viària per al Baix Ter, amb una diagnosi actualitzada dels punts negres i un calendari d’actuacions a curt, mitjà i llarg termini. Mentre no arribin les obres de més abast, la proposta recull mesures immediates com el reforç de la senyalització, la millora de la visibilitat, l’adequació de marges i la revisió dels límits de velocitat als trams més delicats. Per la seva banda, Cordón va defensar que les reclamacions de la ciutadania “són legítimes i urgents” i va reclamar que la resposta institucional es tradueixi en decisions concretes i en un calendari clar d’execució.
El PSC de les comarques gironines sosté que continuarà pressionant des de les diferents institucions per reduir la sinistralitat i adequar unes infraestructures que considera clau per a la seguretat i la cohesió del territori. Amb aquesta acció a Verges, els socialistes busquen situar de nou al centre del debat una reivindicació que fa anys que s’arrossega al Baix Empordà i que ha guanyat força arran dels darrers accidents i de la mobilització veïnal.
