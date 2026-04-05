L’Ajuntament de Santa Cristina d'Aro estudiarà si torna a limitar l’accés de cotxes al municipi aquest l’estiu
La mesura, que ja es va aplicar l'estiu passat, busca evitar el col·lapse de vehicles que tornen de la Costa Brava i utilitzen el poble com a drecera per evitar les cues de la C-31
Amb l’operació tornada després de Setmana Santa en execució, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha començat a plantejar-se si aquest estiu també restringirà l’accés de vehicles no veïnals al municipi durant els caps de setmana. Es tracta d’una mesura que ja van aplicar a inicis de maig de l’any passat amb un únic objectiu: evitar que els cotxes provinents de la Costa Brava generin embossaments dins el poble, que utilitzen com a drecera per esquivar les cues de la C-31.
Fonts del consistori expliquen que «aquesta Setmana Santa mirarem el volum de cotxes i ho valorarem», ja que l’operació tornada d’aquests dies no els preocupa perquè «els vehicles van marxant de manera esglaonada». El problema es presenta «sobretot a finals de juny, a partir de Sant Joan», quan «arriben cotxes cada cap de setmana». Així, «a partir de maig es començarà a valorar què es farà a l’estiu».
La Policia Local de Santa Cristina d'Aro va ser l’encarregada de dur a terme els controls d’accés al poble l’any passat, quan es van situar a les rotondes del poble. Només permetien l’accés a veïns o persones amb una causa justificada.
Subscriu-te per seguir llegint
