Mor l'home de 78 anys que va patir cremades en un incendi a Sant Feliu de Guíxols
L'home, amb problemes de mobilitat, va patir cremades a gairebé la meitat del cos.
L'home de 78 anys que divendres passat va patir cremades greus en incendiar-se la butaca de casa seva al carrer Trafalgar de Sant Feliu de Guíxols, finalment ha mort.
L'home tenia cremades a pràcticament la meitat del cos i l'havien traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron en helicòpter.
El dia dels fets, l'home, amb problemes de mobilitat, va alertar prèviament el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a través de l'avís de teleassistència. Més tard, els Bombers de la Generalitat van desplaçar-s'hi amb tres dotacions. Van poder extingir l'incendi en pocs minuts, ja que les flames van afectar una butaca.
