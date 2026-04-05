rave Gavarresocupes GironaMíchel Sánchezhabitatge Gironatorneig MICaparcament SaltPablo Iglesias
Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres

Berta Artigas Fontàs / ACN

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Una rave aplega aquest diumenge unes 100 persones i fins a 80 vehicles en una finca situada al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. La festa il·legal se celebra des de fa més de 24 hores en una zona forestal a tocar del Mas Alenyà, dins el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Els Mossos d'Esquadra vigilen els accessos per evitar l'entrada de més gent amb dos controls a la carretera de la Ganga (GI-660) i a la carretera de Romanyà de la Selva (GIV-6612).

Segons ha pogut saber l'ACN, la rave s'hauria celebrat altres anys a la mateixa finca, però aquesta ha canviat de propietaris i han decidit denunciar la festa il·legal per invasió de terreny i danys a una tanca del perímetre.

Els propietaris de la finca i els organitzadors de la rave han pactat desallotjar la festa il·legal a partir de les 15.00 hores d'aquest diumenge.

