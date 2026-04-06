Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
rave Gavarresocupes GironaMíchel Sánchezhabitatge Gironatorneig MICaparcament SaltPablo Iglesias
instagramlinkedin

Begur impulsa una promoció d’habitatge protegit en un solar municipal a Esclanyà

El ple aprova iniciar la licitació per construir fins a 12 pisos de protecció oficial, ampliables a 16, i aparcaments a l’avinguda de Sant Josep

El solar on es preveu construir l'habitatge protegit. / Google maps

Begur

L'Ajuntament de Begur licitarà la construcció d'una promoció d'habitatge de protecció oficial i aparcaments en una parcel·la municipal a l'avinguda de Sant Josep, a Esclanyà. S'espera construir fins a 12 habitatges protegits, una xifra que podria arribar a 16, segons la configuració final de la promoció.

La iniciativa, segons l'Ajuntament, busca donar resposta a la problemàtica que preocupa al municipi per les dificultats creixents per accedir a un habitatge a Begur. La documentació vinculada al punt destaca que l’increment del preu de l’habitatge lliure fa necessari promoure fórmules que facilitin l’accés a la població resident, especialment a les famílies joves i als col·lectius amb més dificultats per entrar al mercat immobiliari.

La fórmula escollida pel consistori és la constitució d’un dret de superfície, que permet mantenir la propietat municipal del sòl mentre es cedeix a un adjudicatari el dret de promoure i construir els habitatges durant 75 anys, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de 80. D’aquesta manera, l’Ajuntament manté la titularitat del terreny i alhora activa habitatge protegit en sòl públic.

Els pisos es destinaran a habitatges amb protecció oficial en règim general i de venda. A més, el consistori exposa que tindrà un paper clau en l’assignació final, ja que serà l’encarregat de fixar els criteris d’adjudicació i de seleccionar les persones destinatàries entre les inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial.

Pel que fa al calendari, el plec preveu que l’adjudicatari disposi de dos mesos i mig per presentar la sol·licitud de llicència d’obres. Un cop concedida, els treballs hauran de començar en un termini màxim de tres mesos i l’execució de l’edificació s’haurà de completar en 18 mesos.

El concurs es tramitarà mitjançant procediment obert i valorarà tant la proposta econòmica com la qualitat arquitectònica, la funcionalitat de l’edifici i les millores en eficiència energètica i acústica. El preu mínim fixat per constituir el dret de superfície és de 145.270,16 euros, sense IVA, i l’oferta no podrà superar els 178.840,46 euros, també sense IVA.

Notícies relacionades

L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha destacat la importància de l’acord aprovat pel ple. “Avui fem un pas important per començar a transformar sòl públic en oportunitats reals d’habitatge per a la població del municipi". Selva ha manifestat que "l’accés a l’habitatge és una de les grans preocupacions de moltes famílies, i des de l’Ajuntament tenim la responsabilitat d’impulsar eines que ajudin a donar-hi resposta, especialment pensant en la gent jove i en les persones que volen continuar vivint a Begur i a Esclanyà".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents