Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
Voluntaris i cossos d’emergència intenten localitzar la dona, a qui es va perdre la pista en plena jornada de fort onatge
Busquen una dona alemanya de 64 anys desapareguda a l’Estartit i la recerca continua oberta. Es tracta de Krystyna Kucz, una veïna que passava temporades a la població i que ningú no veu des de fa cinc dies -la matinada de dijous 2 d'abril-.
La dona era a l’apartament que fa poc havia comprat amb el seu marit. L’última vegada que ell la va veure va ser dimecres a la nit, quan ella mirava la televisió. Quan es va llevar ja no hi era i des de llavors, els serveis d'emergències i voluntaris intenten localitzar-la.
Arran de la denúncia de desaparició, el mateix dia 2 al matí, es va desplegar un ampli dispositiu amb Policia Local, Bombers, Mossos, Protecció Civil i el GEAS de la Guàrdia Civil, tant per terra com per mar. A hores d'ara, la recerca activa està desactivada i és d'investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal. De moment, no es descarta cap hipòtesi.
Els cartells de recerca que s'han penjat per la poblaicó i les xarxes socials alerten que la desapareguda podria estar desorientada i que no entén el català ni el castellà. Només parla alemany i polonès.
En paral·lel, voluntaris i amics de la família s’han mobilitzat des del primer moment per rastrejar el litoral, el poble i la zona de muntanya de l’Estartit. El dia que va desaparèixer, a més, la costa encara estava sota els efectes d’un fort temporal de mar i de vent. La dona patia depressió i una de les hipòtesis amb què es treballa és que hagués pogut entrar al mar.
