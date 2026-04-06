Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies

Voluntaris i cossos d’emergència intenten localitzar la dona, a qui es va perdre la pista en plena jornada de fort onatge

La dona desapareguda a l'Estartit, Krystyna Kucz. / DdG

Eva Batlle

L'Estartit

Busquen una dona alemanya de 64 anys desapareguda a l’Estartit i la recerca continua oberta. Es tracta de Krystyna Kucz, una veïna que passava temporades a la població i que ningú no veu des de fa cinc dies -la matinada de dijous 2 d'abril-.

La dona era a l’apartament que fa poc havia comprat amb el seu marit. L’última vegada que ell la va veure va ser dimecres a la nit, quan ella mirava la televisió. Quan es va llevar ja no hi era i des de llavors, els serveis d'emergències i voluntaris intenten localitzar-la.

Arran de la denúncia de desaparició, el mateix dia 2 al matí, es va desplegar un ampli dispositiu amb Policia Local, Bombers, Mossos, Protecció Civil i el GEAS de la Guàrdia Civil, tant per terra com per mar. A hores d'ara, la recerca activa està desactivada i és d'investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal. De moment, no es descarta cap hipòtesi.

Els cartells de recerca que s'han penjat per la poblaicó i les xarxes socials alerten que la desapareguda podria estar desorientada i que no entén el català ni el castellà. Només parla alemany i polonès.

Notícies relacionades

Un dels cartells on es fa difusió de la desaparició. / Ddg

En paral·lel, voluntaris i amics de la família s’han mobilitzat des del primer moment per rastrejar el litoral, el poble i la zona de muntanya de l’Estartit. El dia que va desaparèixer, a més, la costa encara estava sota els efectes d’un fort temporal de mar i de vent. La dona patia depressió i una de les hipòtesis amb què es treballa és que hagués pogut entrar al mar.

  1. Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
  2. La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
  3. Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
  4. Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
  5. Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
  6. Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
  7. Míchel Sánchez: 'El primer amb qui parlaré és amb el club perquè m'ho ha donat tot
  8. Aparcar a Salt: una «odissea» per als conductors que busquen lloc cada dia

Begur impulsa una promoció d’habitatge protegit en un solar municipal a Esclanyà

Begur impulsa una promoció d’habitatge protegit en un solar municipal a Esclanyà

Rescaten un home ferit després de caure a les roques de la Fosca a Palamós

Rescaten un home ferit després de caure a les roques de la Fosca a Palamós

Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió

Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió

Les adopcions internacionals cauen un 82% a Girona en l’última dècada

Les adopcions internacionals cauen un 82% a Girona en l’última dècada

PP i PSOE afronten dos casos de corrupció claus per al seu futur

PP i PSOE afronten dos casos de corrupció claus per al seu futur

Acaba la rave de les Gavarres: els Mossos la donen per desmantellada i denuncien 17 vehicles i tres conductors

Acaba la rave de les Gavarres: els Mossos la donen per desmantellada i denuncien 17 vehicles i tres conductors

Els EUA firmen pactes amb 25 països per externalitzar el problema migratori

Els EUA firmen pactes amb 25 països per externalitzar el problema migratori

Palamós manté gratuït el bus urbà per als majors de 65 anys i les persones amb discapacitat

Palamós manté gratuït el bus urbà per als majors de 65 anys i les persones amb discapacitat
