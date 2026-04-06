Dofins a Torroella de Montgrí: albiren exemplars davant de Punta Milà
L’observació es va fer aquest diumenge davant la costa del municipi, on també es van veure grups de tonyines
Diversos dofins es van deixar veure aquest diumenge davant de la costa de Torroella de Montgrí, a l’altura de Punta Milà. L’albirament el va compartir a les xarxes socials una persona que es trobava a la zona i que va explicar que va veure els animals quan ja estava a punt de marxar. Segons aquest testimoni, a la llunyania també s’hi podien veure grups de tonyines caçant, mentre diversos gavians intentaven aconseguir peix.
Tot i que no és una escena habitual des de terra, la presència de dofins en aquest tram de costa no és excepcional. A la Costa Brava se’n poden observar, sobretot a la primavera i a la tardor.
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril