Palamós manté gratuït el bus urbà per als majors de 65 anys i les persones amb discapacitat
L’Ajuntament destina 10.000 euros anuals a subvencionar el 100% del servei per als veïns empadronats inclosos en aquests col·lectius.
L’Ajuntament de Palamós ha renovat un any més el conveni amb l’empresa concessionària del transport públic al municipi, Sarfa S.L., per mantenir la gratuïtat del bus urbà per a les persones majors de 65 anys i aquelles que tenen alguna discapacitat, sempre que estiguin empadronades al municipi.
L’acord permet subvencionar el 100% del preu del transport públic urbà a aquests dos col·lectius, amb l’objectiu de facilitar-ne la mobilitat i fomentar alhora l’ús del bus entre la ciutadania. Per fer possible aquesta mesura, el consistori hi destina 10.000 euros anuals.
La gratuïtat s’aplica a tots els trajectes del servei de bus urbà, incloses les línies L1, L2 i L3 entre Palamós i Calonge, en tots dos sentits.
Segons destaca l’Ajuntament, aquesta iniciativa té una incidència especial en el col·lectiu de la gent gran, ja que es considera una eina estratègica en l’àmbit social. En aquest sentit, la mesura contribueix a promoure un envelliment actiu, a evitar l’aïllament de les persones grans i a afavorir unes relacions intergeneracionals constructives i saludables.
Pel que fa a la tramitació, totes les persones empadronades a Palamós majors de 65 anys i les que tenen alguna discapacitat poden sol·licitar l’acreditació del servei a la taquilla de Sarfa ubicada a l’estació d’autobusos de Palamós.
