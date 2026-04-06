Rescaten un home ferit després de caure a les roques de la Fosca a Palamós
L’evacuació es va fer per mar amb la Salvamar Sirius, després que els Bombers estabilitzessin el ferit a la zona de l’accident
Una persona va resultar ferida aquest dilluns a la nit després de caure a les roques de la platja de la Fosca, a Palamós, en un succés que va obligar a activar un dispositiu conjunt de rescat per terra, mar i aire. L’avís el va donar l’acompanyant de la víctima a les nou de la nit a través del 112, fet que va permetre mobilitzar ràpidament els serveis d’emergència.
Els controladors marítims del Centre Nacional de Coordinació de Salvament de Barcelona van coordinar l’operatiu amb els Bombers. En un primer moment, també es va activar per aire l’helicòpter Helimer 204 de Salvament, tot i que posteriorment va ser desmobilitzat. Paral·lelament, es va activar per mar l’embarcació Salvamar Sirius.
Els Bombers van arribar fins al punt on es trobava el ferit, una zona de roques anomenada popularment com Els Bàsics i van romandre amb ell fins a l’arribada de la unitat marítima juntament amb la Policia Local de Palamós i el SEM, que finalment es va encarregar de fer l’evacuació per mar. Un cop el ferit va ser embarcat, la Salvamar Sirius va tornar a la base, on ja esperava una ambulància del SEM per continuar amb l’assistència sanitària. L’embarcació va arribar a port de Palamós cap a tres quarts d'onze de la nit, informen des del cos d'emergències.
El patró de la Salvamar Sirius, Sergi, destaca després del rescat en una piulada a la xarxa X de Salvament Marítim que l’operatiu va ser possible gràcies als exercicis conjunts que feia temps que practicaven amb els Bombers. De fet, va subratllar que aquest ha estat el primer "cas real" en què s’ha posat en pràctica aquesta col·laboració directa, amb un resultat que ha considerat molt positiu.
