L’Estartit estrena el Mirador Josep Capellà en homenatge a un referent del turisme sostenible
L’espai, situat a la terrassa de l’Espai Medes, vol preservar el llegat d’una figura clau en la defensa d’un model turístic responsable i respectuós amb el territori.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha inaugurat aquest diumenge el Mirador Josep Capellà, situat a la terrassa de l’Espai Medes de l’Estartit, en un acte d’homenatge a qui és considerat una figura clau en la defensa d’un model de turisme sostenible, responsable i respectuós amb el territori.
Amb aquesta iniciativa, el municipi ha volgut reconèixer la trajectòria i el pensament de Josep Capellà i Hereu, un professional que va contribuir de manera decisiva a impulsar una manera d’entendre el turisme basat en la protecció del patrimoni natural, la cohesió social i la generació de benestar per a la comunitat local.
El consistori destaca que la creació d’aquest mirador vol preservar la memòria i el llegat d’una persona que va esdevenir un referent tant en la reflexió com en la pràctica d’un turisme amb valors. El nou espai, ubicat en un punt privilegiat de la terrassa de l’Espai Medes, es concep com un lloc simbòlic que convida tant a contemplar el paisatge com a recordar el compromís de Capellà amb la preservació i la gestió responsable del territori.
L’acte inaugural ha inclòs diversos parlaments institucionals i l’acompanyament musical del grup Combonautes, en una cerimònia emotiva que ha reunit representants del sector turístic, del món institucional, familiars i veïns.
La inauguració del mirador ha coincidit, a més, amb el primer aniversari de l’Espai Medes, un equipament que s’ha consolidat com a centre de referència per a la divulgació del patrimoni natural i marí del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Amb la posada en marxa del Mirador Josep Capellà, Torroella de Montgrí-l’Estartit reafirma el seu compromís amb un model de desenvolupament turístic sostenible i, alhora, amb la preservació de la memòria de les persones que han contribuït a construir-lo.
