Un incendi en una casa de Palamós deixa dos ferits per inhalació de fum
El foc ha afectat el fals sostre i diversos elements de la cuina
Els Bombers han treballat aquest dimecres en un incendi en un habitatge de Palamós. El foc s’ha declarat a la cuina d'una casa del carrer Maresme cap a dos quarts d’onze del matí.
Arran de l’avís, s’ha activat una dotació dels Bombers, efectius del SEM i la Policia Local de Palamós. Quan els equips d’emergència han arribat al lloc, el foc ja estava pràcticament extingit perquè a l’interior s’hi havia utilitzat un extintor, tot i que encara hi havia fum.
Els Bombers han revisat la zona i hi han passat la càmera tèrmica, ja que l’incendi ha afectat el fals sostre i també altres elements de la cuina, com ara armaris, per comprovar si hi quedaven punts calents. Segons informen els Bombers, el foc s’hauria originat després que s’encengués l’oli d’una paella.
Arran dels fets, les dues persones que hi havia a l’habitatge han resultat ferides lleus per intoxicació de fum. Els sanitaris del SEM han evacuat tots dos afectats amb ambulància l’hospital de Palamós.
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona