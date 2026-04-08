Un incendi en una casa de Palamós deixa dos ferits per inhalació de fum

El foc ha afectat el fals sostre i diversos elements de la cuina

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Els Bombers han treballat aquest dimecres en un incendi en un habitatge de Palamós. El foc s’ha declarat a la cuina d'una casa del carrer Maresme cap a dos quarts d’onze del matí.

Arran de l’avís, s’ha activat una dotació dels Bombers, efectius del SEM i la Policia Local de Palamós. Quan els equips d’emergència han arribat al lloc, el foc ja estava pràcticament extingit perquè a l’interior s’hi havia utilitzat un extintor, tot i que encara hi havia fum.

Els Bombers han revisat la zona i hi han passat la càmera tèrmica, ja que l’incendi ha afectat el fals sostre i també altres elements de la cuina, com ara armaris, per comprovar si hi quedaven punts calents. Segons informen els Bombers, el foc s’hauria originat després que s’encengués l’oli d’una paella.

Arran dels fets, les dues persones que hi havia a l’habitatge han resultat ferides lleus per intoxicació de fum. Els sanitaris del SEM han evacuat tots dos afectats amb ambulància l’hospital de Palamós.

