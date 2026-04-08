Platja d’Aro manté el veto a l’ampliació del port
L’Ajuntament ha desestimat un recurs mentre els impulsors defensen que es poden fer modificacions en alguns aspectes, però els informes sostenen que no es pot aprovar perquè incompleix el Pla Director Urbanístic
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró ha desestimat el recurs de la Junta de Compensació provisional del sector sud 3 Ampliació Port d'Aro en contra de l'acord que va prendre el govern el desembre passat desestimant desestima el projecte d'ampliació de la marina del Port d'Aro i i suspenent les llicències durant un any. Els impulsors del projecte però, consideren que hi ha aspectes que es poden esmenar, tot i que els informes municipals sostenen que incompleix el Pla Director Urbanístic (PDU) i no es podria aprovar.
El projecte que es va aprovar el 2014 amb informe previ favorable de la Comissió d’Urbanisme de Girona preveia ampliar la marina amb un nou canal, la construcció d'uns tres-cents habitatges, un hotel i un centre de convencions.
El regidor d'Urbanisme i Obres, Josep Amat, va exposar al ple municipal que la junta al·lega, entre altres coses, "que alguns motius pels quals es va denegar eren esmenables que això és cert, però si hi un punt no subsanable no té sentit" acceptar les consideracions. El principal defecte no esmenable, va explicar, és que no compleix amb el PDU. Hi ha diferències de criteris. Des de la Junta consideren que no cal adaptar-lo, però sí ho consideren així els tècnics municipals.
La resta de formacions polítiques van estar d'acord amb la decisió municipal.
El TSJC anul·la el pla
El TSJC va anul·lar el pla parcial en una sentència del 19 d’octubre del 22 i va ordenar a l’Ajuntament a sol·licitar tres informes que faltaven a l’expedient que són l’estudi d’impacte ambiental, l’estudi de riscos geològics i l’informe del servei de Costes de la Generalitat.
Els informes van tenir un resultat favorable amb condicions i es va requerir a la Junta de Compensació que presentés un nou document del pla parcial. Però vulnerava la normativa en diversos aspectes.
En concret, es va referir a l'índex d'edificabilitat brut de la zona d’influència de Costes que segons "el POUM ha de ser de 0,90 metres quadrats sostre per metre quadrat sòl, que al pla parcial que han presentat és de 2,0". El projecte ubica tot l’habitatge de protecció públic a la zona ubicada fora de la zona d’influència i no hi ha cap dins la zona d’influència, va dir i per aquest motiu, puja l'edificabilitat.
També van exposar, entre altre qüetions, durant la denegació del projecte que no dona compliment al PDU. El regidor ja va explicar en aquell moment que "els tècnics consideren que incompleixen la prohibició del PDU i la llei de costes que no poden haver-hi pantalles arquitectòniques o acumulació de volums".
Davant el fet que hi ha hagut diferents registres d’entrades per alguns dels propietaris proposant un altre model de projecte, en el mateix ple es va aprovar suspendre la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit del per un any prorrogable per un any més amb l’objectiu d’estudiar la modificació puntual del POUM en aquest àmbit.
Habitatges, un hotel i centre de convencions
L'ampliació està projectada entre l'avinguda de S'Agaró cap a mar i limitant amb la desembocadura del Ridaura, el carrer Rec del Molí i l'avinguda de Verona de Terol. Afecta unes 13 hectàrees i suposaria fer-hi un canal central amb 282 amarradors uns 300 habitatges, un hotel i un centre de convencions. El projecte tal com es va presentar està totalment descartat.
Un 70% dels propietaris veien bé una proposta que suposava eliminar el canal i reconvertir tot aquest àmbit en un gran parc urbà de 42.000 metres quadrats. Mantenint inicialment, això sí, l'edificabilitat prevista.
