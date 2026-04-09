L’antic Palm Beach de Sant Feliu fa un últim pas oficial per tornar a mans municipals
L'anunci al DOGC és un pas administratiu clau per a la concessió de l'espai, que l'Ajuntament de Sant Feliu vol per evitar la degradació de l'edifici de l'antic Palm Beach
L’antic Palm Beach de Sant Feliu ha fet aquest dimarts un pas administratiu visible. El DOGC publica l’anunci d’informació pública sobre la sol·licitud de concessió d’ocupació del domini públic marítimoterrestre que ha presentat l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per tirar endavant la rehabilitació de l’edifici dels antics Banys de Sant Elm i la millora de l’espai públic que l’envolta. El termini per presentar observacions és de 20 dies a comptar des de l’endemà de la publicació.
El moviment arriba després que l’Ajuntament enviés el novembre passat a Costes de la Generalitat la documentació per demanar-ne la cessió, pas que el govern local considera imprescindible per deixar enrere l’abandonament de l’immoble i començar a definir-ne l’ús futur.
La carpeta de Can Rius, al final del passeig de Rius i Calvet, guanya ara visibilitat oficial. Al novembre, l’alcalde Carles Motas va explicar que el consistori ja havia fet arribar tota la documentació exigida a Costes de la Generalitat i que confiava en una resposta en un termini d’entre tres i sis mesos.
Un expedient llarg per un edifici tancat
La reclamació no és nova. L’Ajuntament ja defensava el 2019 que volia la concessió de l’espai per evitar que l’edifici continués degradant-se. El tancament de l’antic Palm Beach es va produir el 2007 i la concessió privada s’havia rescindit per abandonament.
Dos anys després, el mateix consistori detallava que sobre la taula hi havia dos expedients en paral·lel i que el futur de l’immoble passava per una nova concessió i per ajustar-lo a la configuració original dels antics Banys de Sant Elm.
Primer saber com està, després decidir què s’hi fa
L’últim any llarg, la feina s’ha centrat a saber en quin estat real es troba l’edifici. El març del 2024 van començar les obres per estudiar-ne l’estructura, un pas previ al Pla Director que ha de determinar quines obres cal fer-hi. Motas deia aleshores que la intenció municipal era obtenir la cessió durant aquest mandat, redactar després el projecte executiu i obrir-hi activitats vinculades al mar, amb accés públic.
L’anunci també descriu l’orientació de la proposta municipal. La intervenció, diu el DOGC, parteix de la voluntat de recuperar la imatge original del conjunt arquitectònic segons els criteris del projecte de 1922 i de restituir-ne el caràcter balneari i l’ús social històric al front marítim de Sant Feliu.
La publicació d’avui no resol encara el futur del vell Palm Beach, però manté viu un procediment que condiciona una de les peces més visibles del front marítim ganxó. Sense la cessió, l’Ajuntament no pot passar de la voluntat a la realitat. Amb aquest pas, Sant Feliu torna a acostar una operació que fa anys que reclama per recuperar un edifici degradat i donar-li, per fi, una utilitat pública.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord