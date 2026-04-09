Els aturen a Calonge per fer maniobres estranyes i els troben 59 embolcalls de cocaïna i 1.215 euros
Els Mossos detenen els dos ocupants i a Sant Feliu enxampen un altre noi quan recuperava droga d’un amagatall
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts 7 d'abril un home de 44 anys i una dona de 29 a Calonge i Sant Antoni després d’aturar el vehicle en què viatjaven i localitzar-hi 59 embolcalls de cocaïna preparats per a la venda al detall i 1.215 euros en efectiu.
Els fets van passar a l’avinguda Sant Jordi en el nucli de Calonge, on agents de paisà que feien patrullatge preventiu van detectar un turisme que circulava de manera erràtica i feia frenades brusques sense que la situació del trànsit ho justifiqués.
Després d’aturar el cotxe i identificar-ne els ocupants, els agents van observar que tots dos es mostraven nerviosos i oferien versions contradictòries sobre la seva presència al lloc. Davant d’això, van escorcollar el vehicle i hi van trobar 59 embolcalls de cocaïna preparats per a la venda al detall.
Durant la intervenció, a dins de la bossa de mà i a les butxaques, també van localitzar 1.215 euros en bitllets fraccionats i al vehicle nou ampolles de whisky de les quals no van poder acreditar la procedència.
Arran de la troballa de la droga, la policia va detenir l’home i la dona per un presumpte delicte de tràfic de drogues.
Detingut a Sant Feliu
Hores més tard, cap a dos quarts d’onze de la nit, agents de seguretat ciutadana dels Mossos van detectar un jove que amagava un paquet en una planta del portal d’un domicili de Sant Feliu de Guíxols. En revisar-lo, hi van localitzar 12 embolcalls de cocaïna. Els policies van mantenir la vigilància a la zona fins que, ja de matinada, el noi va tornar a buscar el paquet. Va ser aleshores quan el van detenir.
La policia el va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els tres arrestats, un d’ells amb antecedents, van passar posteriorment a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
