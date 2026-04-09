Investiguen sabotatges a la via ferrada de Sant Feliu per impedir la nidificació de corbs marins
Els Agents Rurals detecten pedres fixades amb ciment en punts de la paret de Sant Feliu de Guíxols i reforcen la vigilància a la zona
Els Agents Rurals han detectat a la via ferrada de la Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols, la col·locació intencionada de pedres fixades amb ciment i altres elements per impedir la nidificació de corbs marins emplomallats (Gulosus aristotelis), una espècie protegida. La troballa s’ha fet durant unes inspeccions del Grup de Suport de Muntanya (GSM) en aquest espai, situat dins l’Espai d’Interès Natural del Massís de les Cadiretes. El cos, encarregat de vetllar pel medi natural, investiga ara qui hi ha al darrere d’aquests sabotatges.
Els elements s’havien col·locat en diversos punts de la paret amb l’objectiu d’evitar que aquestes aus hi poguessin fer niu. Els Agents Rurals recorden que destruir o alterar greument l’hàbitat d’una espècie protegida pot constituir un delicte contra la fauna, ja que implica una alteració deliberada del seu espai de reproducció.
Un cop retirades les pedres cimentades, dues parelles de corb marí emplomallat han pogut finalment nidificar a la zona. Es tracta d’una au protegida que cria en punts molt concrets del litoral rocallós català i que, a Catalunya, manté poblacions nidificants especialment vinculades a la Costa Brava.
Més vigilància
Des de fa aproximadament un mes, efectius del Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals fan un seguiment estret dels nius d’aquesta espècie a la zona, coincidint amb el període de reproducció. Arran d’això, el cos ha reforçat la vigilància a l’entorn de la via ferrada i ha obert una investigació per aclarir qui ha comès el sabotatge, indiquen fonts del cos que vetlla pel medi ambient.
També insisteixen que qualsevol actuació que alteri els espais de nidificació d’espècies protegides està prohibida per la normativa ambiental vigent i pot comportar sancions administratives i penals. Des del cos subratllen que continuen treballant per garantir la conservació de la fauna salvatge i la compatibilitat entre l’ús públic dels espais naturals i la protecció dels seus valors ecològics.
Fora de servei
La via ferrada de la Cala del Molí es troba actualment tancada arran de la detecció d’aquest procés recent de nidificació. El tancament del tram que encara quedava obert es va acordar a partir d’un informe dels Agents Rurals i es va afegir al tancament previ de l’altre sector de la instal·lació, deixant-la temporalment fora de servei, segons va informar l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols fa unes setmanes a les seves xarxes socials.
La mesura es va adoptar el 20 de març del 2026, després de localitzar-se els dos nius, i la previsió és que la via es pugui reobrir entre maig i juny.
La via ferrada de la Cala del Molí fa anys que conviu amb restriccions temporals vinculades a la protecció del corb marí emplomallat durant l’època de cria. De fet, el segon tram ja s’havia tancat en temporades anteriors pel mateix motiu i els Agents Rurals fins i tot havien denunciat excursionistes i escaladors per saltar-se les limitacions d’accés.
