Junts dona suport a la plataforma Carreteres Segures del Baix Ter
Salvador Vergés es reuneix amb el col·lectiu i reclama actuacions urgents en vies que considera “perillosament estretes, sense voral i mal pavimentades”
El diputat i portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, s’ha reunit aquest dijous al matí amb representants de la plataforma Carreteres Segures del Baix Ter, un col·lectiu que des de fa temps reclama actuacions per millorar la seguretat a diverses vies de la zona.
Després de la trobada, Vergés ha advertit que es tracta de carreteres “perillosament estretes, sense voral i mal pavimentades” que, segons ha assenyalat, han provocat “força accidents, alguns d’ells mortals”. En aquest sentit, ha remarcat la necessitat d’actuar per reduir la sinistralitat i millorar les condicions de circulació en aquest àmbit del territori.
El portaveu de Junts ha assegurat que el partit dona suport a les reivindicacions de la plataforma i ha reclamat que s’hi intervingui “d’immediat”. Segons ha subratllat, Junts fa seves les demandes del col·lectiu perquè es puguin impulsar millores en unes vies que fa temps que generen queixes per part dels usuaris i del territori.
