L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà aprova la integració al sistema tarifari de l'ATM Girona
L'alcalde remarca la millora de la connectivitat territorial i un cost més avantatjós per als usuaris
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha aprovat en el darrer ple municipal la proposta del govern local, format per PSC-Independents de la Bisbal i Compromís per la Bisbal-Junts, d’adherir-se al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM Girona). L’objectiu és incorporar el municipi al sistema tarifari integrat i fer un pas endavant en la millora de la mobilitat de la ciutadania.
La decisió s’emmarca en el procés d’ampliació de la integració tarifària que s’està impulsant a les comarques gironines i respon a la voluntat del govern municipal de facilitar els desplaçaments quotidians dels veïns, especialment en connexions habituals com les de Girona, Palamós i altres municipis del territori.
Durant la presentació de la proposta, l’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio Pedrosa, va subratllar que l’adhesió al consorci permetrà ampliar els avantatges per als usuaris del transport públic. Segons va assenyalar, això es traduirà en més opcions de títols integrats, una millora de la connectivitat territorial i un cost més avantatjós per als usuaris del transport públic de la Bisbal.
Efectes socials
Aparicio, que anys enrere ja havia impulsat una moció en aquest sentit, va remarcar que els beneficis d’aquesta incorporació van més enllà de l’estalvi econòmic. En aquest sentit, va posar en valor els efectes socials i mediambientals que pot comportar per al municipi, així com la seva contribució a una mobilitat més sostenible, eficient i integrada amb la resta de les comarques gironines.
Amb aquest acord, la Bisbal d’Empordà fa un pas polític i administratiu rellevant per avançar cap a una xarxa de transport públic més coordinada i accessible, en un context en què la integració tarifària es consolida com una eina clau per fomentar l’ús del transport col·lectiu i reduir la dependència del vehicle privat.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord