Platja d'Aro acollirà el concert solidari "Gòspel x SERGI" per recaptar fons per a projectes d’inclusió i habitatge
La Sala Polivalent reunirà el 19 d’abril més de setanta cantaires del Cor Gospel Girona en una actuació a benefici de la Fundació SERGI
La Fundació SERGI ha organitzat a Platja d'Aro, el diumenge 19 d'abril, el concert solidari "Gòspel x SERGI" per recaptar fons per als projectes d'inclusió i habitatge.
L’actuació anirà a càrrec del Cor Gospel Girona, que oferirà un repertori amb temes de gòspel tradicional i contemporani en una posada en escena de gran format. Més de setanta cantaires pujaran a l’escenari acompanyats per Francesc Mora al piano, Raúl Pérez a la bateria i Lluís Rodríguez al baix, sota la direcció de Xavier Thió. La jornada es completarà amb la participació del Cor Gospel d’Aro.
La iniciativa "Gòspel x SERGI" va néixer l’any 2024 amb un doble objectiu: donar visibilitat a la tasca que desenvolupa la Fundació SERGI als municipis on és present i, alhora, recaptar fons per continuar impulsant projectes socials amb la voluntat d’acompanyar, incloure i transformar la societat.
Les entrades per assistir al concert ja es poden adquirir a través del web de la fundació per 15 euros. El mateix dia del concert també es podran comprar a taquilla per 20 euros. A més, l’organització ofereix una entrada solidària de 50 euros per a totes aquelles persones que vulguin reforçar el suport a la iniciativa. L’activitat compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.
Pel que fa a la presència de la Fundació SERGI al municipi, l’entitat treballa a Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró des del 2018, quan va començar a impulsar el Programa d’acollida, acompanyament i convivència intercultural. Des del 2024, a més, ha reforçat la seva tasca amb suport tècnic i jurídic per a l’acompanyament de famílies en risc de perdre l’habitatge habitual.
45 anys de trajectòria
La Fundació SERGI és una entitat privada sense ànim de lucre amb 45 anys de trajectòria en l’àmbit de l’acció social a les comarques gironines. Actualment compta amb un equip tècnic de 70 professionals que desenvolupen programes adreçats a infants, joves, famílies en situació de pobresa, dones supervivents de violència masclista i gent gran. Durant el 2024, la fundació va atendre 7.267 persones en 48 poblacions.
Amb aquest concert, l’entitat vol continuar sumant complicitats per fer front a una realitat marcada per la persistència de la pobresa i les desigualtats socials, i reforçar els projectes que impulsa per facilitar l’accés als drets més bàsics i contribuir a fer més digna la vida de les persones.
