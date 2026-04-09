Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sabotatge via Ferrada Sant Feliudeclaració de la rendacarretera BarcelonaPisos turístics Santa PauJudici alcalde VidreresFires de Girona 2026Alto el foc
instagramlinkedin

Platja d'Aro acollirà el concert solidari "Gòspel x SERGI" per recaptar fons per a projectes d’inclusió i habitatge

La Sala Polivalent reunirà el 19 d’abril més de setanta cantaires del Cor Gospel Girona en una actuació a benefici de la Fundació SERGI

Concert solidari en una passada edició. / Joan Aureli Martí

Redacció

Platja d'Aro

La Fundació SERGI ha organitzat a Platja d'Aro, el diumenge 19 d'abril, el concert solidari "Gòspel x SERGI" per recaptar fons per als projectes d'inclusió i habitatge.

L’actuació anirà a càrrec del Cor Gospel Girona, que oferirà un repertori amb temes de gòspel tradicional i contemporani en una posada en escena de gran format. Més de setanta cantaires pujaran a l’escenari acompanyats per Francesc Mora al piano, Raúl Pérez a la bateria i Lluís Rodríguez al baix, sota la direcció de Xavier Thió. La jornada es completarà amb la participació del Cor Gospel d’Aro.

La iniciativa "Gòspel x SERGI" va néixer l’any 2024 amb un doble objectiu: donar visibilitat a la tasca que desenvolupa la Fundació SERGI als municipis on és present i, alhora, recaptar fons per continuar impulsant projectes socials amb la voluntat d’acompanyar, incloure i transformar la societat.

Les entrades per assistir al concert ja es poden adquirir a través del web de la fundació per 15 euros. El mateix dia del concert també es podran comprar a taquilla per 20 euros. A més, l’organització ofereix una entrada solidària de 50 euros per a totes aquelles persones que vulguin reforçar el suport a la iniciativa. L’activitat compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.

Pel que fa a la presència de la Fundació SERGI al municipi, l’entitat treballa a Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró des del 2018, quan va començar a impulsar el Programa d’acollida, acompanyament i convivència intercultural. Des del 2024, a més, ha reforçat la seva tasca amb suport tècnic i jurídic per a l’acompanyament de famílies en risc de perdre l’habitatge habitual.

45 anys de trajectòria

La Fundació SERGI és una entitat privada sense ànim de lucre amb 45 anys de trajectòria en l’àmbit de l’acció social a les comarques gironines. Actualment compta amb un equip tècnic de 70 professionals que desenvolupen programes adreçats a infants, joves, famílies en situació de pobresa, dones supervivents de violència masclista i gent gran. Durant el 2024, la fundació va atendre 7.267 persones en 48 poblacions.

Notícies relacionades i més

Amb aquest concert, l’entitat vol continuar sumant complicitats per fer front a una realitat marcada per la persistència de la pobresa i les desigualtats socials, i reforçar els projectes que impulsa per facilitar l’accés als drets més bàsics i contribuir a fer més digna la vida de les persones.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
  2. Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
  3. Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
  4. Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
  5. Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
  6. Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
  7. Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
  8. Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord

El vermut, protagonista a Palamós: els millors de Catalunya, música, comerç i gastronomia els caps de setmana

El vermut, protagonista a Palamós: els millors de Catalunya, música, comerç i gastronomia els caps de setmana

La UdG ja pot comprar el convent de les Butinyanes

La UdG ja pot comprar el convent de les Butinyanes

Un dispositiu policial a Figueres acaba amb tres detinguts per estrangeria i dues persones amb requeriments judicials

Un dispositiu policial a Figueres acaba amb tres detinguts per estrangeria i dues persones amb requeriments judicials

Fotos d'arxiu del dispositiu policial conjunt TREMALL a Figueres que es fan al mercat i l'estació

Fotos d'arxiu del dispositiu policial conjunt TREMALL a Figueres que es fan al mercat i l'estació

Festival amb tallers, mercat, gastronomia i activitats de natura al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes

Festival amb tallers, mercat, gastronomia i activitats de natura al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes

Impulsen a Girona un batxillerat pioner per formar futurs mestres

Impulsen a Girona un batxillerat pioner per formar futurs mestres

Així són les ulleres intel·ligents que s’han utilitzat en diversos exàmens de conduir: la Guàrdia Civil avisa de les d’infraccions molt greus que es poden estar cometent

Així són les ulleres intel·ligents que s’han utilitzat en diversos exàmens de conduir: la Guàrdia Civil avisa de les d’infraccions molt greus que es poden estar cometent
