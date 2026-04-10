50 anys de la històrica mobilització en defensa del riu Ter
Torroella de Montgrí ho reviurà amb activitats culturals, educatives i participatives que inclouen una exposició al Museu de la Mediterrània amb material i testimonis
El 7 d'agost de 1976 Torroella de Montgrí vivia una històrica manifestació en defensa del riu Ter. L'efemèride es recordarà amb un ampli programa d'activitats culturals, educatives i participatives per reviure una mobilització que va marcar un punt d'inflexió en la defensa del territori i la conscienciació ambiental del país. Reclamaven acabar amb "l'enverinament" del riu que havia patit un episodi greu de contaminació pel qual demanaven responsabilitats.
La commemoració no només servirà per recuperar la memòria d’aquells fets, sinó també per promoure una reflexió col·lectiva sobre l’estat actual del riu i els reptes de futur vinculats a la seva preservació.
L'Ajuntament fa una crida a la ciutadania per a recollir material.
Un dels eixos centrals del programa que prepara Torroella de Montgrí serà l’exposició específica que organitzarà el Museu de la Mediterrània, dedicada a la manifestació de 1976. La mostra reunirà fotografies, documents i materials d’època per contextualitzar aquell moment històric i posar en relleu el seu impacte social. Aquesta proposta es completarà amb altres exposicions vinculades al riu Ter i al seu entorn natural al llarg de l’any.
Conferències i taules rodones
La programació inclourà també un cicle de conferències i taules rodones amb especialistes i testimonis directes, que abordaran tant l’evolució històrica del riu com la seva situació actual des de perspectives ambientals, socials i territorials. A més, s’han previst projeccions audiovisuals i diverses activitats culturals per difondre el patrimoni natural i històric vinculat al Ter.
Un dels moments més destacats de la commemoració arribarà al mes d’agost, coincidint amb l’aniversari exacte de la manifestació, quan es farà l’acte institucional central. La cita inclourà la instal·lació d’elements commemoratius i un acte públic de reconeixement.
El programa posarà un accent especial en la dimensió educativa i comunitària, amb activitats adreçades a centres educatius i famílies, així com accions de sensibilització ambiental com plantacions i iniciatives relacionades amb el territori.
Mobilització ciutadana festiva
La commemoració culminarà amb una nova mobilització ciutadana de caràcter festiu i reivindicatiu, amb l’objectiu de posar en valor el paper de la societat civil en la defensa del riu i reforçar el compromís col·lectiu amb el seu futur.
Amb aquest conjunt d’activitats, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí referma la seva voluntat de mantenir viu el llegat de la mobilització de 1976 i reivindica la importància de la implicació ciutadana en la protecció del medi ambient. En aquest sentit, es vol implicar els municipis i centres educatius de tota la conca del Ter, així com les administracions superiors i el Consorci del Ter.
En paral·lel, i en el marc d’aquest 50è aniversari, també s’ha fet una crida a la ciutadania perquè aporti fotografies, documents i testimonis que contribueixin a enriquir el relat col·lectiu d’aquella jornada històrica.
"L'enverinament" progressiu del riu
El diari Los Sitios, capçalera anterior de Diari de Girona, publicava a portada la imatge d'una de les places del municipi plena a vessar amb ciutadans amb pancartes. Amb el titular "Manifestación en Torroella de Montgrí contra la contaminació del Ter" relatava la presència de ciutadans, partits i organitzacions per posar de reulleu i rebutjar "la galopante contaminación de las aguas del Ter, gravemente contaminadas por los vertidos orgánicos que viene recibiendo a lo largo de su curso". L'"enverinament" progressiu del riu. Es demanava investigar un desastre ecològic ocorregut el mes anterior, demanaven responsabilitats i acabar amb la contaminació.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona