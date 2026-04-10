La Bisbal tanca el 2025 amb 214.575 euros d’estalvi net i 1,44 milions invertits
El govern remarca la millora financera, la reducció de l'endeutament, la reducció dels drets pendents de cobrament i la inversió prevista de 3 milions d'euros
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha presentat la liquidació del pressupost del 2025, aprovada per decret d’alcaldia, amb un estalvi net de 214.575 euros i 1.448.776,66 euros executats en inversions. El 86,5% s'ha autofinançat amb romanent de tresoreria, sense necessitat d'endeutament. Pel govern de la Bisbal, són els millors resultats de la darrera dècada i evidencien una situació financera sòlida.
L'estalvi net valoren reflecteix la diferència entre ingressos corrents i despeses corrents i valoren que confirma que l’Ajuntament ha ingressat més del que ha gastat tot i partir d’un pressupost equilibrat.
Del conjunt d'inversions, entre les principals actuacions hi ha els 238.455,25 euros destinats a vies i espais públics, 226.266,75 euros a instal·lacions esportives i 199.414,26 euros a l’hospital geriàtric.
Segons remarca l’equip de govern, format per PSC i Compromís per la Bisbal – Junts, aquesta evolució ha permès combinar una reducció dels impostos municipals amb el manteniment de la capacitat inversora sense incrementar el deute. De fet, l’endeutament municipal se situa actualment en 6.519.808 euros, per sota dels 7.421.666 euros registrats el 2022.
També ha baixat el ràtio d’endeutament, que ha passat a representar el 44% dels Recursos Ordinaris Nets, davant del 56% del 2022. El govern destaca que aquest percentatge queda molt per sota del límit legal del 110%, fet que deixa marge per afrontar futurs projectes de gran abast com l’hospital geriàtric o un nou pavelló d’esports.
6,37 milions en inversions en dos anys
En el conjunt de la legislatura, l’Ajuntament acumula 6,37 milions d’euros en inversions en només dos anys i mig, amb una mitjana anual de 2,12 milions d’euros. El govern defensa que es tracta del ritme inversor més alt de les darreres legislatures i subratlla que els anys 2024 i 2025 han concentrat 5,12 milions d’euros, la xifra més elevada de l’última dècada.
La legislatura actual, iniciada el 2023, presenta una mitjana anual d’inversió de 2,39 milions d’euros i encara ha d’incorporar projectes pendents com el pavelló firal, el pavelló d’esports i les noves canonades d’aigua. Tot plegat, remarquen, amb una reducció acumulada del deute superior als 900.000 euros, malgrat l’alt volum inversor, gràcies al finançament amb recursos propis.
Reducció dels pendents de cobrament
Un altre dels elements que el govern posa en relleu és la millora en la recaptació. El 2025 ha estat el primer exercici amb la gestió recaptatòria a càrrec de l’organisme Xaloc de la Diputació de Girona, amb resultats que qualifica de molt positius. Els drets pendents de cobrament han baixat fins als 3,03 milions d’euros, gairebé la meitat dels 6,72 milions registrats el 2024.
Especialment significativa és la reducció dels drets pendents del pressupost corrent, que han caigut un 76% en un sol any, passant de 3,61 milions a 875.513 euros. Segons l’executiu local, aquesta dada evidencia una millora notable en l’eficiència recaptadora.
De cara al 2026, l’Ajuntament preveu executar obres per un valor superior als 3 milions d’euros. Entre aquestes actuacions hi ha la finalització del pavelló firal, la renovació de les canonades d’aigua i diferents projectes vinculats a l’eficiència energètica. Amb aquest escenari, el govern assegura que la Bisbal afronta el tram final de la legislatura amb la millor posició financera de l’última dècada.
