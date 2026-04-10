Divulgar salut i ciència a través d'El jardí de les delícies"
La quarta edició del Ciència d'Aro, antic ConscienciArte, tindrà lloc el 18 d'abril a Castell d'Aro amb ponents de l'àmbit de la divulgació científica com Julio Basulto, Karina Cuiñas, Mercedes Herrero o Almudena M. Castro
La quarta edició de Ciència d'Aro, conegut fins ara com Red Conscienciarte i un dels esdeveniments més importants de divulgació científica de Catalunya, tindrà lloc el matí del 18 d'abril al nou Espai Escoles Velles de Castell d'Aro amb una dotzena de minixerrades d'uns deu minuts cadascuna entre les 10 h i les 13.30 h a càrrec d'experts i divulgadors com Julio Basulto, Jaume Ramot, Karina Cuiñas o Mercedes Herrero. Les xerrades prendran com a punt de partida algun dels detalls que ofereix l'obra El jardí de les delícies d'El Bosch, per fer divulgació de disciplines com la salut sexual, la naturalesa, flors i plantes, medicina o meteorologia, entre altres. També hi haurà una actuació musical al final de l'acte amb música de bandes sonores a càrrec de Dani Seró.
L'esdeveniment, organitzat pels pediatres Carlos Casabona i Pepe Serrano, arrencarà a partir de les 10 h amb la inauguració i presentació a càrrec de la dietista-nutricionista Maria Manera i Pepe Serrano. La primera part de la jornada inclourà xerrades com El jardí de les delícies: el que negues et sotmet de la metgessa Loreley Vadillo; Rapinyaires nocturnes al Baix Empordà: de perseguides a amenaçades a càrrec de Jaume Ramot, president de l'entitat Grup de Natura Sterna; i Codex Gluteo de la física Almudena Martín. La proctòloga Karina Cuiñas, el pediatra Gabi Ruiz i la investigadora Rosa Porcel tancaran la primera part. La segona part, que començarà a partir de les 12 h, inclourà les xerrades Frutas afrodisíacas (o no) del dietista i nutricionista Julio Basulto, Arteterapia: construye tu mundo interior de l'arterapeuta Anna Vivó o Salud sexual en el jardín de la ginecòloga i sexòloga Mercedes Herrero. Abián Montesdeoca, i David Pino juntament amb JM Viñas tancaran les xerrades.
Paral·lelament a les xerrades, també hi haurà un taller de pintura amb l'artista Micheline Samaey, una sessió de màgia amb l'Il·lusionista Xevi i una passejada guiada amb Jaume Ramot pels estanys de Platja d'Aro.
L'entrada a l'esdeveniment és lliure.
