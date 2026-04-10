Palafrugell millora el Mercat Municipal: renova la imatge i soluciona les incidències per pluja intensa

Amb les obres de l'Ajuntament es renova la seva imatge i dona resposta als problemes d'humitat i filtracions d'aigua

El Mercat de Palafrugell on s'ha restaurat la façana i millorat el drenatge d'aigua. / Ajuntament de Palafrugell

Redacció

Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell ha restaurat les façanes del Mercat Municipal de la Carn. Ha millorat el sistema de recollida d'aigües a la part posterior de l'edifici. Això ha permès resoldre problemes d'humitats i renovar la imatge exterior de l'equipament.

L’actuació, segons ha informat el govern, dona resposta a les incidències detectades en episodis de pluja intensa, quan l’aigua entrava al magatzem i afectava parades de la zona posterior. Per corregir-ho, s’ha ampliat la capacitat de drenatge amb una nova reixa de major dimensió i s’ha impermeabilitzat tant la façana posterior com l’interior del magatzem.

En paral·lel, s’ha restaurat la pintura de les façanes, una intervenció que millora la imatge del mercat i posa al dia un equipament central de l’activitat comercial del municipi.

Totes les actuacions s’han executat amb recursos propis de l’Àrea de Serveis Municipals.

