El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
L’Ajuntament defensava que el projecte era essencial per al sector, però el tribunal confirma la sentència que anul·lava les contribucions especials
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d’apel·lació que havia presentat l’Ajuntament de Palamós contra la sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona que anul·lava les contribucions especials de les obres d’urbanització de la segona fase de la Fosca i donava la raó als veïns. En aquest procediment, el consistori ha estat representat per l’advocat Sebastià Martínez de Trincheria.
El govern municipal d’ERC i PSC havia decidit portar el cas al TSJC perquè considerava que es tracta d’un projecte «essencial» per a la Fosca i defensava que l’actuació havia de permetre arranjar de manera global uns espais que, segons fonts municipals, feia anys que necessiten una millora integral. L’Ajuntament sostenia, a més, que les obres havien de servir no només per renovar estèticament el sector, sinó també per millorar-ne els serveis.
El conflicte se centra en la manera de finançar aquesta urbanització. Una part important dels veïns havia d’assumir el 90% del cost de les obres de la segona fase, pressupostades en 3,8 milions d’euros. El consistori defensava aquest percentatge perquè entenia que els propietaris afectats eren els principals beneficiaris de l’actuació, tal com ja havia passat en la primera fase executada l’any 2003. La sentència indica que el 10 d'octubre de 2008 es va aprovar el nou POUM i que l'Ajuntament es fonamenta en una realitat ja superada. També recorda que aquest POUM inclou els vials dins de la xarxa local bàsica de carrers. A més, recalca que la imposició de tributs no es pot fixar en funció de la tipologia de l'ocupació d'un immoble ni del perfil socioeconòmic de la zona, en referència a l'argument municipal que els propietaris ho són de segona residència.
Ara bé, el TSJC avala el criteri del jutjat de Girona i conclou que l’Ajuntament no va justificar prou bé ni aquest repartiment dels costos ni tampoc el suposat benefici especial per als propietaris afectats. La sentència considera que les obres no només tenen una utilitat per als veïns de l’àmbit, sinó també per al conjunt del municipi, i per això rebutja el sistema amb què es volia carregar-los bona part de la factura.
La sentència que el 2008 es va aprovar un POUM i que ja inclou els vials a la xarxa local bàsica de carrers
El tribunal també qüestiona la fórmula utilitzada pel consistori per incloure en el càlcul part dels costos de les expropiacions i acaba desestimant íntegrament el recurs municipal. A més, imposa a l’Ajuntament les costes del procediment, amb un límit de 2.000 euros.
L'origen
El projecte de la segona fase de les obres es va aprovar l’estiu del 2022 amb la previsió de començar l’any següent, tot i que els tràmits han quedat aturats. L’actuació afecta el sector delimitat per la carretera de la Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de la Fosca i el carrer de l’Església.
L'agost de l'any passat ja es va conèixer la sentència de primera instància, arran del recurs presentat per tres veïns. Després d’aquella resolució, els afectats confiaven que el consistori obrís una negociació per pactar una quantitat més raonable. Així ho va expressar el seu advocat, Carles Ribas. Però no va ser així.
