Sant Feliu adverteix de la presència d'un senglar a avinguda Juli Garreta
L'animal, un exemplar adult, es passejava per la calçada i s'ha alertat per seguretat perquè és un lloc concorregut
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha alertat a través de les xarxes aquest matí de la presència d'un seglar per avinguda Juli Garreta. L'animal, un exemplar adult, es trobava a la calçada.
Segons fonts municipals, és un cas puntual, que només se'n veuen una o dues vegades l'any, però s'ha preferit avisar perquè és un lloc concorregut. En tractar-se d'una hora amb moviment de persones que van a treballar, s'ha preferit advertir.
