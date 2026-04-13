Sant Feliu adverteix de la presència d'un senglar a avinguda Juli Garreta

L'animal, un exemplar adult, es passejava per la calçada i s'ha alertat per seguretat perquè és un lloc concorregut

L'animal per avinguda Juli Garreta. / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha alertat a través de les xarxes aquest matí de la presència d'un seglar per avinguda Juli Garreta. L'animal, un exemplar adult, es trobava a la calçada.

Segons fonts municipals, és un cas puntual, que només se'n veuen una o dues vegades l'any, però s'ha preferit avisar perquè és un lloc concorregut. En tractar-se d'una hora amb moviment de persones que van a treballar, s'ha preferit advertir.

