Begur en Acció: 41 vídeos d'empreses amb oficis tradicionals i i tecnològiques
L'Ajuntament vol visibilitzar l'activitat econòmica per mostrar el talent i la diversitat
L'Ajuntament de Begur posa en marxa "Begur és Acció" per promocionar i dinamitzar les empreses del municipi i reforçar la seva presència a través de nous canals digitals. La iniciativa inclou la creació de 41 vídeos per promocionar empreses dels polígons de la Riera d'Esclanyà i Les Arenes a través de les xarxes socials.
El projecte consisteix en la realització dels vídeos, un per cada empresa ubicada al polígon industrial de La Riera d’Esclanyà i la zona industrial de Les Arenes, que es difondran a les xarxes socials municipals. Aquests continguts permetran apropar a la ciutadania la realitat del teixit empresarial local, valorant tant els oficis tradicionals com aquelles empreses que incorporen un alt nivell de tecnologia aplicada.
Amb aquesta acció, el consistori aposta per una comunicació directa, visual i accessible, que contribueixi a visibilitzar l’activitat econòmica del municipi i a reforçar el vincle entre empreses i ciutadania. La publicació dels vídeos van començar ahir.
El regidor de Promoció Econòmica, Andreu Peñalver, destaca que “Begur és Acció és una oportunitat per mostrar el talent i la diversitat del nostre teixit empresarial, així com per reconèixer la tasca que desenvolupen moltes empreses sovint poc visibles”. En aquest sentit, també subratlla que “aquesta campanya ens permet utilitzar nous formats per arribar a més públic i potenciar la dinamització econòmica del municipi”.
La campanya compta amb el suport de la Diputació de Girona, que ha subvencionat aquesta acció dins les iniciatives de promoció econòmica local.
